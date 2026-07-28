Des dizaines de failles de sécurité sur l'iPhone et le Mac : pourquoi faut-il faire ces mises à jour
Par Laurence - Publié le
Les nouveautés d’iOS 26.6 sont relativement discrètes, mais la mise à jour cache un chantier beaucoup plus important : la sécurité. Apple vient de publier le détail des correctifs intégrés à ses dernières versions logicielles, et les chiffres donnent une idée de leur ampleur. Au total, près de 200 vulnérabilités ont été corrigées sur l’ensemble de son écosystème, de l’iPhone au Mac, en passant par l’Apple Watch, l’Apple TV et le Vision Pro.
Pour iOS 26.6 et iPadOS 26.6, Apple recense 78 correctifs de sécurité, correspondant à 87 identifiants CVE (les références utilisées pour cataloguer les vulnérabilités). La bonne nouvelle est qu’Apple précise n’avoir aucune preuve que ces failles aient été exploitées activement avant leur correction.
Apple a également corrigé plus d’une douzaine de vulnérabilités touchant directement le noyau d’iOS. Ces failles pouvaient notamment permettre de modifier la mémoire système, contourner certains filtres réseau ou provoquer des plantages inattendus.
Le navigateur Safari, à travers son moteur WebKit, bénéficie lui aussi d’une longue série de correctifs. Certains empêchent notamment la divulgation de données en mémoire, l’usurpation d’interface, le contournement des protections des iframes, l’accès à des fichiers situés en dehors du bac à sable ou encore le plantage du navigateur lors de l’ouverture de contenus malveillants. Cupertino mentionne également une vulnérabilité concernant le Wi-Fi, qui aurait pu permettre à un attaquant situé à proximité de corrompre la mémoire d’un processus.
La mise à jour macOS Tahoe 26.6 est encore plus conséquente. La Pomme y corrige 155 vulnérabilités distinctes, dont plusieurs spécifiques au Mac. Certaines auraient pu permettre à une application d’obtenir les privilèges administrateur, de contourner le Gatekeeper, d’échapper aux mécanismes d’isolation du système ou encore d’accéder à des données normalement protégées.
Les dernières versions de watchOS, tvOS et visionOS bénéficient également de nombreux correctifs. Au total, après suppression des doublons entre les différentes plateformes, Apple indique avoir corrigé 194 vulnérabilités uniques.
Cette mise à jour intervient quelques semaines après qu’Apple a expliqué avoir accéléré le déploiement de certains correctifs d’iOS 26.5.2 face à l’émergence d’outils de piratage s’appuyant sur l’intelligence artificielle.
Même si aucune des failles corrigées dans iOS 26.6 n’aurait été exploitée publiquement, la firme recommande, comme à son habitude, d’installer les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles afin de bénéficier des protections les plus récentes.
Les notes de sécurité publiées par Apple montrent que les mises à jour intermédiaires ne servent pas uniquement à corriger quelques bugs ou à ajouter de petites fonctions. Derrière une apparente stabilité se cache un travail permanent visant à colmater des dizaines de vulnérabilités parfois critiques. Sans céder à l’alarmisme, ces chiffres rappellent qu’un iPhone, un Mac ou un iPad non mis à jour reste plus exposé aux nouvelles techniques d’attaque, dans un contexte où les outils de piratage gagnent eux aussi en sophistication.
Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
Près de 80 failles sur l'iPhone !
Pour iOS 26.6 et iPadOS 26.6, Apple recense 78 correctifs de sécurité, correspondant à 87 identifiants CVE (les références utilisées pour cataloguer les vulnérabilités). La bonne nouvelle est qu’Apple précise n’avoir aucune preuve que ces failles aient été exploitées activement avant leur correction.
Parmi les vulnérabilités les plus importantes figurent notamment :
• une faille pouvant permettre à une application d’obtenir les droits root,
• une vulnérabilité permettant l’exécution de code avec les privilèges du noyau,
• plusieurs failles susceptibles de faire sortir une application du bac à sable, censé empêcher les apps d’accéder aux données des autres applications,
• une vulnérabilité dans ImageIO permettant potentiellement l’exécution de code via une image spécialement conçue,
• plusieurs failles dans SceneKit, le moteur graphique 3D d’Apple, un problème d’accessibilité pouvant exposer des informations via Recopie de l’iPhone à une personne ayant un accès physique à l’appareil
• ou encore une faille autorisant l’ajout de contacts sans l’accord explicite de l’utilisateur.
• une faille pouvant permettre à une application d’obtenir les droits root,
• une vulnérabilité permettant l’exécution de code avec les privilèges du noyau,
• plusieurs failles susceptibles de faire sortir une application du bac à sable, censé empêcher les apps d’accéder aux données des autres applications,
• une vulnérabilité dans ImageIO permettant potentiellement l’exécution de code via une image spécialement conçue,
• plusieurs failles dans SceneKit, le moteur graphique 3D d’Apple, un problème d’accessibilité pouvant exposer des informations via Recopie de l’iPhone à une personne ayant un accès physique à l’appareil
• ou encore une faille autorisant l’ajout de contacts sans l’accord explicite de l’utilisateur.
Apple a également corrigé plus d’une douzaine de vulnérabilités touchant directement le noyau d’iOS. Ces failles pouvaient notamment permettre de modifier la mémoire système, contourner certains filtres réseau ou provoquer des plantages inattendus.
Le navigateur Safari, à travers son moteur WebKit, bénéficie lui aussi d’une longue série de correctifs. Certains empêchent notamment la divulgation de données en mémoire, l’usurpation d’interface, le contournement des protections des iframes, l’accès à des fichiers situés en dehors du bac à sable ou encore le plantage du navigateur lors de l’ouverture de contenus malveillants. Cupertino mentionne également une vulnérabilité concernant le Wi-Fi, qui aurait pu permettre à un attaquant situé à proximité de corrompre la mémoire d’un processus.
Et le reste ?
La mise à jour macOS Tahoe 26.6 est encore plus conséquente. La Pomme y corrige 155 vulnérabilités distinctes, dont plusieurs spécifiques au Mac. Certaines auraient pu permettre à une application d’obtenir les privilèges administrateur, de contourner le Gatekeeper, d’échapper aux mécanismes d’isolation du système ou encore d’accéder à des données normalement protégées.
Les dernières versions de watchOS, tvOS et visionOS bénéficient également de nombreux correctifs. Au total, après suppression des doublons entre les différentes plateformes, Apple indique avoir corrigé 194 vulnérabilités uniques.
Des menaces liées à l'IA ?
Cette mise à jour intervient quelques semaines après qu’Apple a expliqué avoir accéléré le déploiement de certains correctifs d’iOS 26.5.2 face à l’émergence d’outils de piratage s’appuyant sur l’intelligence artificielle.
Même si aucune des failles corrigées dans iOS 26.6 n’aurait été exploitée publiquement, la firme recommande, comme à son habitude, d’installer les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles afin de bénéficier des protections les plus récentes.
Qu’en penser ?
Les notes de sécurité publiées par Apple montrent que les mises à jour intermédiaires ne servent pas uniquement à corriger quelques bugs ou à ajouter de petites fonctions. Derrière une apparente stabilité se cache un travail permanent visant à colmater des dizaines de vulnérabilités parfois critiques. Sans céder à l’alarmisme, ces chiffres rappellent qu’un iPhone, un Mac ou un iPad non mis à jour reste plus exposé aux nouvelles techniques d’attaque, dans un contexte où les outils de piratage gagnent eux aussi en sophistication.
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Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
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