Des dizaines de failles de sécurité sur l'iPhone et le Mac : pourquoi faut-il faire ces mises à jour

Près de 80 failles sur l'iPhone !

Parmi les vulnérabilités les plus importantes figurent notamment :



• une faille pouvant permettre à une application d’obtenir les droits root,

• une vulnérabilité permettant l’exécution de code avec les privilèges du noyau,

• plusieurs failles susceptibles de faire sortir une application du bac à sable, censé empêcher les apps d’accéder aux données des autres applications,

• une vulnérabilité dans ImageIO permettant potentiellement l’exécution de code via une image spécialement conçue,

• plusieurs failles dans SceneKit, le moteur graphique 3D d’Apple, un problème d’accessibilité pouvant exposer des informations via Recopie de l’iPhone à une personne ayant un accès physique à l’appareil

• ou encore une faille autorisant l’ajout de contacts sans l’accord explicite de l’utilisateur.

Et le reste ?

Des menaces liées à l'IA ?

Qu’en penser ?



Les notes de sécurité publiées par Apple montrent que les mises à jour intermédiaires ne servent pas uniquement à corriger quelques bugs ou à ajouter de petites fonctions. Derrière une apparente stabilité se cache un travail permanent visant à colmater des dizaines de vulnérabilités parfois critiques. Sans céder à l’alarmisme, ces chiffres rappellent qu’un iPhone, un Mac ou un iPad non mis à jour reste plus exposé aux nouvelles techniques d’attaque, dans un contexte où les outils de piratage gagnent eux aussi en sophistication.

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(les références utilisées pour cataloguer les vulnérabilités). La bonne nouvelle est qu’Apple précise n’avoir aucune preuve que ces failles aient été exploitées activement avant leur correction.. Ces failles pouvaient notamment permettre de modifier la mémoire système, contourner certains filtres réseau ou provoquer des plantages inattendus.Certains empêchent notamment la divulgation de données en mémoire, l’usurpation d’interface, le contournement des protections des iframes, l’accès à des fichiers situés en dehors du bac à sable ou encore le plantage du navigateur lors de l’ouverture de contenus malveillants.qui aurait pu permettre à un attaquant situé à proximité de corrompre la mémoire d’un processus.. La Pomme y corrige, dont plusieurs spécifiques au Mac. Certaines auraient pu permettre à une application d’obtenir les privilèges administrateur, de contourner le Gatekeeper, d’échapper aux mécanismes d’isolation du système ou encore d’accéder à des données normalement protégées.Les dernières versions de watchOS, tvOS et visionOS bénéficient également de nombreux correctifs. Au total, après suppression des doublons entre les différentes plateformes,Cette mise à jour intervient quelques semaines après qu’Apple a expliquéMême si aucune des failles corrigées dans iOS 26.6 n’aurait été exploitée publiquement, la firme, comme à son habitude, d’installer les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles afin de bénéficier des protections les plus récentes.