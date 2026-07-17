Faille de "Masquer mon email" : Apple attaquée en justice

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Une faille non corrigée à ce jour ?

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Et une action en justice !

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Un recours de plus de 5 millions de dollars

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Qu’en penser ?



Apple a construit une grande partie de son image sur la protection des données personnelles. C’est précisément ce qui rend cette affaire particulièrement sensible. Si la faille est effectivement restée exploitable malgré les promesses de correction, la question ne portera plus seulement sur un problème technique, mais aussi sur la communication de la marque auprès de ses utilisateurs. Même si Apple corrige rapidement la vulnérabilité, cette procédure pourrait relancer le débat sur la transparence des promesses de confidentialité avancées par les géants de la tech.

Dernièrement,révélait qu’un chercheur en cybersécurité avait signalé à Apple, dès juin 2025,Cette fonctionnalité permet pourtant aux utilisateurs de créer des adresses temporaires afin de s’inscrire sur des sites ou des applications sans communiquer leur véritable adresse électronique.Apple aurait accusé réception du signalement quelques semaines plus tard. En mars 2026, l’entreprise indiquait avoir corrigé le problème, mais selon le chercheur, la vulnérabilité restait toujours exploitable. Plus récemment, elle aurait indiqué qu’un correctif était toujours en préparation et devrait arriver dans une prochaine mise à jour de sécurité.Ces révélations ont conduit un client californien, Anthony Alvarez, à déposer une plainte devant la justice américaine. Selon lui, Apple continue de facturer iCloud+, qui inclut la version complète de, tout en promettant un niveau de confidentialité que la société serait incapable de garantir.Le plaignant estime que des millions d’utilisateurs ont payé pour bénéficier de cette protection, que ce soit via leur abonnement iCloud+ ou plus largement à travers le prix des appareils Apple, largement présentés comme des références en matière de respect de la vie privée.Anthony Alvarez demande que cette affaire soit transformée en class action afin de représenter l’ensemble des utilisateurs concernés. L'action vise plusieurs catégories de clients : les utilisateurs américains ayant utilisé, les abonnés iCloud+ ainsi que leurs équivalents en Californie.Selon le dossier,. Le demandeur réclame non seulement des dommages et intérêts, mais aussi que la justice oblige Apple à corriger définitivementou, à défaut, à informer clairement les utilisateurs des limites actuelles du service.L'affaire rappelle également un précédent dossier datant de 2023, dans lequel une autre fonctionnalité de protection de la vie privée, liée à la, avait elle aussi été accusée de pouvoir révéler des informations que les utilisateurs pensaient pourtant anonymisées.