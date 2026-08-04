Cyberattaque chez Intermarché : près de 300 000 clients touchés ! Quelles données concernées ?
Par Laurence - Publié le
Nouvelle fuite de données dans la grande distribution. Intermarché a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque ayant permis un accès non autorisé aux informations personnelles de près de 300 000 utilisateurs du service Drive. Si les données bancaires ne semblent pas concernées, les clients touchés sont invités à redoubler de vigilance face aux tentatives d’escroquerie.
Le Groupement Les Mousquetaires a indiqué avoir subi un incident de cybersécurité la semaine dernière, désormais notifié à la CNIL ainsi qu’au parquet de Paris. Selon l’enseigne, 287 605 clients du service Drive ont été identifiés comme étant concernés, sur environ deux millions d’utilisateurs.
Les pirates ont pu accéder à plusieurs données personnelles, parmi lesquelles les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance, numéro de carte de fidélité, ainsi que certaines informations liées aux commandes passées sur le Drive. En revanche, Intermarché assure qu’aucune donnée bancaire, aucun mot de passe, aucune adresse e-mail et aucune information concernant les cagnottes de fidélité n’ont été compromis.
Même si les informations les plus sensibles semblent avoir été épargnées, le distributeur appelle les clients concernés à la prudence. Les données volées pourraient être utilisées pour élaborer des campagnes de phishing particulièrement crédibles, notamment en cette période estivale ou à l'approche de la rentrée.
Des personnes malveillantes pourraient ainsi se faire passer pour Intermarché par téléphone ou par SMS afin d’inciter leurs victimes à cliquer sur un lien frauduleux ou à communiquer leurs coordonnées bancaires.
Les personnes concernées ont été informées directement par l’enseigne. Intermarché précise également que des investigations sont toujours en cours afin de déterminer si d’autres utilisateurs ont pu être affectés par cette attaque.
Cette nouvelle affaire illustre une tendance qui se confirme depuis plusieurs années : les enseignes de distribution constituent des cibles privilégiées pour les cybercriminels.
Même en l’absence de données bancaires, les informations personnelles permettent de mener des campagnes d’hameçonnage beaucoup plus convaincantes. En connaissant le nom, l’adresse ou les habitudes d’achat d’un client, un pirate peut rendre un faux message particulièrement crédible.
Pour les entreprises, ces incidents entraînent également des obligations réglementaires importantes, notamment la notification auprès de la CNIL et l’information des personnes concernées.
Cette cyberattaque rappelle qu’une fuite de données ne se limite pas aux informations bancaires. Un simple nom, une adresse ou un numéro de téléphone suffisent aujourd’hui à construire des escroqueries très convaincantes, surtout lorsqu’elles s’appuient sur une marque connue comme Intermarché.
Les clients concernés devront donc faire preuve d’une vigilance particulière dans les prochaines semaines. Avant de cliquer sur un lien ou de communiquer des informations personnelles, il est préférable de vérifier systématiquement l’origine du message. Dans un contexte où les attaques informatiques se multiplient, la prudence reste souvent la meilleure protection.
Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
PRÈS DE 300 000 CLIENTS CONCERNÉS
Le Groupement Les Mousquetaires a indiqué avoir subi un incident de cybersécurité la semaine dernière, désormais notifié à la CNIL ainsi qu’au parquet de Paris. Selon l’enseigne, 287 605 clients du service Drive ont été identifiés comme étant concernés, sur environ deux millions d’utilisateurs.
Les pirates ont pu accéder à plusieurs données personnelles, parmi lesquelles les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance, numéro de carte de fidélité, ainsi que certaines informations liées aux commandes passées sur le Drive. En revanche, Intermarché assure qu’aucune donnée bancaire, aucun mot de passe, aucune adresse e-mail et aucune information concernant les cagnottes de fidélité n’ont été compromis.
ATTENTION AUX FAUX MESSAGES
Même si les informations les plus sensibles semblent avoir été épargnées, le distributeur appelle les clients concernés à la prudence. Les données volées pourraient être utilisées pour élaborer des campagnes de phishing particulièrement crédibles, notamment en cette période estivale ou à l'approche de la rentrée.
Des personnes malveillantes pourraient ainsi se faire passer pour Intermarché par téléphone ou par SMS afin d’inciter leurs victimes à cliquer sur un lien frauduleux ou à communiquer leurs coordonnées bancaires.
Les personnes concernées ont été informées directement par l’enseigne. Intermarché précise également que des investigations sont toujours en cours afin de déterminer si d’autres utilisateurs ont pu être affectés par cette attaque.
LES CYBERATTAQUES VISENT DE PLUS EN PLUS LES DISTRIBUTEURS
Cette nouvelle affaire illustre une tendance qui se confirme depuis plusieurs années : les enseignes de distribution constituent des cibles privilégiées pour les cybercriminels.
Même en l’absence de données bancaires, les informations personnelles permettent de mener des campagnes d’hameçonnage beaucoup plus convaincantes. En connaissant le nom, l’adresse ou les habitudes d’achat d’un client, un pirate peut rendre un faux message particulièrement crédible.
Pour les entreprises, ces incidents entraînent également des obligations réglementaires importantes, notamment la notification auprès de la CNIL et l’information des personnes concernées.
Qu’en penser ?
Cette cyberattaque rappelle qu’une fuite de données ne se limite pas aux informations bancaires. Un simple nom, une adresse ou un numéro de téléphone suffisent aujourd’hui à construire des escroqueries très convaincantes, surtout lorsqu’elles s’appuient sur une marque connue comme Intermarché.
Les clients concernés devront donc faire preuve d’une vigilance particulière dans les prochaines semaines. Avant de cliquer sur un lien ou de communiquer des informations personnelles, il est préférable de vérifier systématiquement l’origine du message. Dans un contexte où les attaques informatiques se multiplient, la prudence reste souvent la meilleure protection.
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