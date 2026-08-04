Cyberattaque chez Intermarché : près de 300 000 clients touchés ! Quelles données concernées ?

PRÈS DE 300 000 CLIENTS CONCERNÉS

ATTENTION AUX FAUX MESSAGES

LES CYBERATTAQUES VISENT DE PLUS EN PLUS LES DISTRIBUTEURS

Qu’en penser ?



Cette cyberattaque rappelle qu’une fuite de données ne se limite pas aux informations bancaires. Un simple nom, une adresse ou un numéro de téléphone suffisent aujourd’hui à construire des escroqueries très convaincantes, surtout lorsqu’elles s’appuient sur une marque connue comme Intermarché.



Les clients concernés devront donc faire preuve d’une vigilance particulière dans les prochaines semaines. Avant de cliquer sur un lien ou de communiquer des informations personnelles, il est préférable de vérifier systématiquement l’origine du message. Dans un contexte où les attaques informatiques se multiplient, la prudence reste souvent la meilleure protection.

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Le Groupement Les Mousquetaires a indiqué avoir subi, désormais notifié à la CNIL ainsi qu’au parquet de Paris. Selon l’enseigne, 287 605 clients du service Drive ont été identifiés comme étant concernés, sur environ deux millions d’utilisateurs.Les pirates ont pu accéder à, parmi lesquelles les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance, numéro de carte de fidélité, ainsi que certaines informations liées aux commandes passées sur le Drive. En revanche, Intermarché assure qu’n’ont été compromis.Même si les informations les plus sensibles semblent avoir été épargnées,. Les données volées pourraient être utilisées pour élaborer des, notamment en cette période estivale ou à l'approche de la rentrée.Des personnes malveillantes pourraient ainsi se faire passer pour Intermarché par téléphone ou par SMS afin d’inciter leurs victimes à cliquer sur un lien frauduleux ou à communiquer leurs coordonnées bancaires.. Intermarché précise également que des investigations sont toujours en cours afin de déterminer si d’autres utilisateurs ont pu être affectés par cette attaque.Cette nouvelle affaire illustre une tendance qui se confirme depuis plusieurs années :Même en l’absence de données bancaires, les informations personnelles permettent deEn connaissant le nom, l’adresse ou les habitudes d’achat d’un client, un pirate peut rendre un faux message particulièrement crédible.Pour les entreprises, ces incidents entraînent également des obligations réglementaires importantes, notamment laet l’information des personnes concernées.