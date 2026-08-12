Cette faille de Zoom permettait de contrôler un iPhone ou un Mac à distance

Qu’en penser ?



La bonne nouvelle est évidemment que Zoom a désormais corrigé la vulnérabilité. L’affaire constitue néanmoins une nouvelle raison de maintenir l’application à jour sur tous ses appareils. Mais le point le plus intéressant (inquiétant) se trouve probablement ailleurs : si moins de 20 requêtes adressées à des modèles publics permettent désormais d’accélérer aussi fortement la découverte d’une faille complexe, l’IA pourrait profondément modifier le rapport de force entre la découverte des vulnérabilités et leur correction.