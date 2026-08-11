Apple poursuivie en justice pour cette faille de son système

Qu’en penser ?



La faille est surtout gênante parce qu’elle touche précisément l’information que Relais Privé est censé masquer. Elle rappelle également que le système ne protège que certaines communications et ne constitue pas un VPN couvrant l’ensemble des connexions de l’iPhone ou du Mac.



La question sera maintenant de savoir comment Apple corrigera ce contournement et depuis combien de temps il peut être exploité. Quant à l’action collective, elle devra déterminer si cette faiblesse technique suffit réellement à considérer que les promesses faites aux abonnés iCloud+ étaient trompeuses.