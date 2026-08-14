Attaques de logiciels espions : Apple alerte des utilisateurs dans 110 pays !

UNE NOUVELLE VAGUE D’ALERTES DANS 110 PAYS

Image Techcrunch

DES ATTAQUES TRÈS DIFFÉRENTES DU PIRATAGE CLASSIQUE

mercenary spyware

QUE FAIRE SI APPLE VOUS ENVOIE UNE ALERTE ?

Pour activer le mode Isolement sur votre iPhone, il faut passer par l'app Réglages > Confidentialité et sécurité > Mode Isolement (tout en bas de l'écran) > Activer le mode Isolement et confirmez en redémariant l'appareil.

Qu’en penser ?



Le chiffre de 110 pays donne une idée de l’ampleur géographique de l’utilisation de ces logiciels espions, mais il ne signifie pas que des millions d’iPhone sont actuellement compromis. Ces outils sont au contraire généralement réservés à des opérations extrêmement ciblées.



Pour les rares utilisateurs recevant une telle notification, l’avertissement doit en revanche être pris très au sérieux. Et pour les autres, cette nouvelle campagne rappelle surtout l’importance des mises à jour de sécurité : face à des outils capables d’exploiter des failles particulièrement complexes, installer rapidement les correctifs reste l’une des protections les plus simples et les plus efficaces.

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. Leur point commun : la firme estime qu’ils pourraient avoir été personnellement visés par une attaque utilisant un logiciel espion mercenaire.Cette nouvelle campagne porte toutefois à plus de 150 le nombre de pays dans lesquels Apple a envoyé ce type d’avertissement ces dernières années.Ce n’est effectivement. Il y a un peu plus d’un an, une précédente vague avait concerné une centaine de pays. Apple avait également averti plus d’une douzaine de victimes iraniennes d’attaques informatiques avant le conflit avec Israël.. Elles indiquent qu’Apple dispose d’éléments laissant penser que l’utilisateur a pu être spécifiquement pris pour cible.Apple parle de, pour désigner des outils développés par des sociétés spécialisées et utilisés contre des personnes déterminées. Ces attaques sont beaucoupque les traditionnelles campagnes de phishing envoyées à des milliers d’internautes. Elles peuvent notamment exploiter des vulnérabilités inconnues afin de compromettre un smartphone avec très peu, voire aucune interaction de la victime.. La firme vient parallèlement de publier une nouvelle page d’assistance détaillant le fonctionnement de ses alertes et les mesures à prendre lorsqu’une notification est reçue.Pour les utilisateurs directement visés,. Cette protection réduit certaines fonctionnalités de l’iPhone afin de limiter les surfaces pouvant être exploitées lors d’une attaque particulièrement sophistiquée.La firme conseille également decapables d’analyser la situation et d’adapter les mesures de protection au profil de la victime. Pour les autres utilisateurs, les recommandations restent plus classiques :Apple recommande également d’, d’utiliser des mots de passe uniques / robustes ou deslorsque celles-ci sont disponibles et, évidemment, de resterface aux liens et pièces jointes provenant d’expéditeurs inconnus.