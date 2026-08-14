Attaques de logiciels espions : Apple alerte des utilisateurs dans 110 pays !
Par Laurence - Publié le
Apple vient d’envoyer une nouvelle vague d’alertes à des utilisateurs susceptibles d’avoir été ciblés par des logiciels espions particulièrement sophistiqués. Des notifications ont été adressées dans 110 pays, sans que la firme précise le nombre de personnes concernées. Ces attaques dites « mercenaires » visent généralement des profils bien particuliers et ne ressemblent guère aux campagnes de piratage traditionnelles.
Apple a confirmé avoir récemment envoyé des notifications à certains de ses utilisateurs dans 110 pays. Leur point commun : la firme estime qu’ils pourraient avoir été personnellement visés par une attaque utilisant un logiciel espion mercenaire.
Le nombre de personnes concernées n’a pas été communiqué. Cette nouvelle campagne porte toutefois à plus de 150 le nombre de pays dans lesquels Apple a envoyé ce type d’avertissement ces dernières années.
Ce n’est effectivement pas une première. Il y a un peu plus d’un an, une précédente vague avait concerné une centaine de pays. Apple avait également averti plus d’une douzaine de victimes iraniennes d’attaques informatiques avant le conflit avec Israël.
Ces notifications ne signifient pas nécessairement que l’iPhone de la personne a effectivement été compromis. Elles indiquent qu’Apple dispose d’éléments laissant penser que l’utilisateur a pu être spécifiquement pris pour cible.
Apple parle de
Cupertino souligne d’ailleurs que la très grande majorité de ses utilisateurs ne sera jamais confrontée à ce type d’attaque. La firme vient parallèlement de publier une nouvelle page d’assistance détaillant le fonctionnement de ses alertes et les mesures à prendre lorsqu’une notification est reçue.
Pour les utilisateurs directement visés, Apple recommande notamment d’activer le mode Isolement (Lockdown Mode). Cette protection réduit certaines fonctionnalités de l’iPhone afin de limiter les surfaces pouvant être exploitées lors d’une attaque particulièrement sophistiquée.
La firme conseille également de solliciter l’aide de spécialistes en cybersécurité capables d’analyser la situation et d’adapter les mesures de protection au profil de la victime. Pour les autres utilisateurs, les recommandations restent plus classiques : maintenir ses appareils à jour, protéger son compte Apple avec un mot de passe robuste et l’authentification à deux facteurs, utiliser Face ID ou Touch ID et activer la protection en cas de vol de l’appareil.
Apple recommande également d’installer ses applications depuis l’App Store, d’utiliser des mots de passe uniques / robustes ou des passkeys lorsque celles-ci sont disponibles et, évidemment, de rester prudent face aux liens et pièces jointes provenant d’expéditeurs inconnus.
Le chiffre de 110 pays donne une idée de l’ampleur géographique de l’utilisation de ces logiciels espions, mais il ne signifie pas que des millions d’iPhone sont actuellement compromis. Ces outils sont au contraire généralement réservés à des opérations extrêmement ciblées.
Pour les rares utilisateurs recevant une telle notification, l’avertissement doit en revanche être pris très au sérieux. Et pour les autres, cette nouvelle campagne rappelle surtout l’importance des mises à jour de sécurité : face à des outils capables d’exploiter des failles particulièrement complexes, installer rapidement les correctifs reste l’une des protections les plus simples et les plus efficaces.
Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
UNE NOUVELLE VAGUE D’ALERTES DANS 110 PAYS
Apple a confirmé avoir récemment envoyé des notifications à certains de ses utilisateurs dans 110 pays. Leur point commun : la firme estime qu’ils pourraient avoir été personnellement visés par une attaque utilisant un logiciel espion mercenaire.
Le nombre de personnes concernées n’a pas été communiqué. Cette nouvelle campagne porte toutefois à plus de 150 le nombre de pays dans lesquels Apple a envoyé ce type d’avertissement ces dernières années.
Ce n’est effectivement pas une première. Il y a un peu plus d’un an, une précédente vague avait concerné une centaine de pays. Apple avait également averti plus d’une douzaine de victimes iraniennes d’attaques informatiques avant le conflit avec Israël.
Ces notifications ne signifient pas nécessairement que l’iPhone de la personne a effectivement été compromis. Elles indiquent qu’Apple dispose d’éléments laissant penser que l’utilisateur a pu être spécifiquement pris pour cible.
DES ATTAQUES TRÈS DIFFÉRENTES DU PIRATAGE CLASSIQUE
Apple parle de
mercenary spyware, pour désigner des outils développés par des sociétés spécialisées et utilisés contre des personnes déterminées. Ces attaques sont beaucoup plus sophistiquées et coûteuses que les traditionnelles campagnes de phishing envoyées à des milliers d’internautes. Elles peuvent notamment exploiter des vulnérabilités inconnues afin de compromettre un smartphone avec très peu, voire aucune interaction de la victime.
Cupertino souligne d’ailleurs que la très grande majorité de ses utilisateurs ne sera jamais confrontée à ce type d’attaque. La firme vient parallèlement de publier une nouvelle page d’assistance détaillant le fonctionnement de ses alertes et les mesures à prendre lorsqu’une notification est reçue.
QUE FAIRE SI APPLE VOUS ENVOIE UNE ALERTE ?
Pour les utilisateurs directement visés, Apple recommande notamment d’activer le mode Isolement (Lockdown Mode). Cette protection réduit certaines fonctionnalités de l’iPhone afin de limiter les surfaces pouvant être exploitées lors d’une attaque particulièrement sophistiquée.
Pour activer le mode Isolement sur votre iPhone, il faut passer par l'app Réglages > Confidentialité et sécurité > Mode Isolement (tout en bas de l'écran) > Activer le mode Isolement et confirmez en redémariant l'appareil.
La firme conseille également de solliciter l’aide de spécialistes en cybersécurité capables d’analyser la situation et d’adapter les mesures de protection au profil de la victime. Pour les autres utilisateurs, les recommandations restent plus classiques : maintenir ses appareils à jour, protéger son compte Apple avec un mot de passe robuste et l’authentification à deux facteurs, utiliser Face ID ou Touch ID et activer la protection en cas de vol de l’appareil.
Apple recommande également d’installer ses applications depuis l’App Store, d’utiliser des mots de passe uniques / robustes ou des passkeys lorsque celles-ci sont disponibles et, évidemment, de rester prudent face aux liens et pièces jointes provenant d’expéditeurs inconnus.
Qu’en penser ?
Le chiffre de 110 pays donne une idée de l’ampleur géographique de l’utilisation de ces logiciels espions, mais il ne signifie pas que des millions d’iPhone sont actuellement compromis. Ces outils sont au contraire généralement réservés à des opérations extrêmement ciblées.
Pour les rares utilisateurs recevant une telle notification, l’avertissement doit en revanche être pris très au sérieux. Et pour les autres, cette nouvelle campagne rappelle surtout l’importance des mises à jour de sécurité : face à des outils capables d’exploiter des failles particulièrement complexes, installer rapidement les correctifs reste l’une des protections les plus simples et les plus efficaces.
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Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.
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