John Ternus rappelle une pointure d'Apple, partie à la retraite
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de son arrivée officielle à la tête d’Apple, John Ternus continue de constituer son équipe. Apparemment, celui-ci vient de convaincre Laura Legros, ancienne vice-présidente de l’ingénierie matérielle partie à la retraite en 2022, de revenir chez Apple. Un retour loin d’être anodin, qui témoigne de sa volonté de s’entourer de visages qu’il connaît parfaitement.
Laura Legros n’est pas une inconnue à Cupertino (on a pu la voir à plusieurs reprises pendant les keynotes de présentation de produits). Avant son départ en 2022, elle occupait le poste de vice-présidente de l’ingénierie matérielle. Elle supervisait notamment le développement des produits, le respect des calendriers de lancement ainsi que la coordination entre les différentes équipes d’ingénierie.
Les amateurs des keynotes Apple l’ont également déjà aperçue sur scène. Elle avait notamment présenté le MacBook Air de 2018 puis l’iPad Air de 2020, preuve de son rôle important au sein de l’entreprise. Selon Bloomberg, elle était surtout l’une des plus proches collaboratrices de John Ternus avant son départ.
Cette fois, Laura Legros ne retrouve pas exactement les mêmes fonctions. Elle travaillera directement aux côtés de John Ternus et interviendra sur plusieurs divisions de l’entreprise. Elle lui rendra compte sans intermédiaire, signe de la confiance que lui accorde le futur dirigeant.
Ce choix illustre la manière dont John Ternus prépare sa prise de fonctions. Plutôt que de bouleverser immédiatement l’organigramme, il semble privilégier des profils expérimentés, capables de travailler avec l’ensemble des équipes produit.
John Ternus deviendra officiellement CEO d’Apple le 1er septembre, succédant à Tim Cook après quinze années à la tête de l’entreprise. En attendant cette date, la transition est déjà bien engagée. Le futur dirigeant accompagne Tim Cook au quotidien (même pour les présentations d'Apple TV), participe aux réunions de direction et échange avec les responsables des différentes divisions afin d’affiner la feuille de route des futurs produits.
Il multiplie également les rencontres avec les équipes de design, un secteur stratégique alors qu’Apple prépare plusieurs appareils entièrement repensés, parmi lesquels le premier iPhone pliable, les futurs MacBook OLED ou encore les lunettes connectées.
De son côté, n'oublions pas que Tim Cook ne quitte pas du tout Apple. Il prendra un rôle de président exécutif (Executive Chairman), notamment pour poursuivre les relations institutionnelles et les échanges avec les gouvernements.
Le retour de Laura Legros montre que John Ternus entend s’appuyer sur un cercle de collaborateurs qu’il connaît déjà plutôt que de procéder à une révolution interne. Cette approche tranche avec l’image parfois associée aux changements de direction, souvent synonymes de profondes réorganisations.
À quelques semaines de son arrivée, Ternus envoie ainsi un premier signal : la continuité primera probablement sur la rupture. Les changements devraient davantage concerner les priorités produits que les équipes elles-mêmes. Dans une période où Apple s’apprête à lancer plusieurs nouvelles catégories d’appareils tout en accélérant sur l’intelligence artificielle, s’entourer de dirigeants expérimentés apparaît comme un choix logique.
UNE FIGURE BIEN CONNUE DES ÉQUIPES D’APPLE
Laura Legros n’est pas une inconnue à Cupertino (on a pu la voir à plusieurs reprises pendant les keynotes de présentation de produits). Avant son départ en 2022, elle occupait le poste de vice-présidente de l’ingénierie matérielle. Elle supervisait notamment le développement des produits, le respect des calendriers de lancement ainsi que la coordination entre les différentes équipes d’ingénierie.
Les amateurs des keynotes Apple l’ont également déjà aperçue sur scène. Elle avait notamment présenté le MacBook Air de 2018 puis l’iPad Air de 2020, preuve de son rôle important au sein de l’entreprise. Selon Bloomberg, elle était surtout l’une des plus proches collaboratrices de John Ternus avant son départ.
UN RÔLE TRANSVERSAL AUPRÈS DU FUTUR CEO
Cette fois, Laura Legros ne retrouve pas exactement les mêmes fonctions. Elle travaillera directement aux côtés de John Ternus et interviendra sur plusieurs divisions de l’entreprise. Elle lui rendra compte sans intermédiaire, signe de la confiance que lui accorde le futur dirigeant.
Ce choix illustre la manière dont John Ternus prépare sa prise de fonctions. Plutôt que de bouleverser immédiatement l’organigramme, il semble privilégier des profils expérimentés, capables de travailler avec l’ensemble des équipes produit.
LA TRANSITION EST DÉJÀ EN COURS
John Ternus deviendra officiellement CEO d’Apple le 1er septembre, succédant à Tim Cook après quinze années à la tête de l’entreprise. En attendant cette date, la transition est déjà bien engagée. Le futur dirigeant accompagne Tim Cook au quotidien (même pour les présentations d'Apple TV), participe aux réunions de direction et échange avec les responsables des différentes divisions afin d’affiner la feuille de route des futurs produits.
Il multiplie également les rencontres avec les équipes de design, un secteur stratégique alors qu’Apple prépare plusieurs appareils entièrement repensés, parmi lesquels le premier iPhone pliable, les futurs MacBook OLED ou encore les lunettes connectées.
De son côté, n'oublions pas que Tim Cook ne quitte pas du tout Apple. Il prendra un rôle de président exécutif (Executive Chairman), notamment pour poursuivre les relations institutionnelles et les échanges avec les gouvernements.
Qu’en penser ?
Le retour de Laura Legros montre que John Ternus entend s’appuyer sur un cercle de collaborateurs qu’il connaît déjà plutôt que de procéder à une révolution interne. Cette approche tranche avec l’image parfois associée aux changements de direction, souvent synonymes de profondes réorganisations.
À quelques semaines de son arrivée, Ternus envoie ainsi un premier signal : la continuité primera probablement sur la rupture. Les changements devraient davantage concerner les priorités produits que les équipes elles-mêmes. Dans une période où Apple s’apprête à lancer plusieurs nouvelles catégories d’appareils tout en accélérant sur l’intelligence artificielle, s’entourer de dirigeants expérimentés apparaît comme un choix logique.