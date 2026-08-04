John Ternus rappelle une pointure d'Apple, partie à la retraite

Qu’en penser ?



Le retour de Laura Legros montre que John Ternus entend s’appuyer sur un cercle de collaborateurs qu’il connaît déjà plutôt que de procéder à une révolution interne. Cette approche tranche avec l’image parfois associée aux changements de direction, souvent synonymes de profondes réorganisations.



À quelques semaines de son arrivée, Ternus envoie ainsi un premier signal : la continuité primera probablement sur la rupture. Les changements devraient davantage concerner les priorités produits que les équipes elles-mêmes. Dans une période où Apple s’apprête à lancer plusieurs nouvelles catégories d’appareils tout en accélérant sur l’intelligence artificielle, s’entourer de dirigeants expérimentés apparaît comme un choix logique.