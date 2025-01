2024, un excellent cru pour les cyberattaques en France

Une nette augmentation des attaques de grande ampleur

La tendance la plus préoccupante concerne l’augmentation des violations de très grande ampleur

En réaction, la CNIL a fait de la cybersécurité un des 4 axes de son plan stratégique 2025-2028.



En pratique son action se traduit par :

• l’accompagnement des organismes, en produisant des recommandations permettant de protéger les données personnelles au regard de l’évolution de la menace et de l’état de l’art ;

• des contrôles sur la mise en œuvre des mesures de sécurité par les organismes ;

• l’information et la sensibilisation des particuliers à la cybersécurité pour les rendre acteurs de la protection de leurs données.



Renforcement des contrôles et des sanctions

Piratage, malveillance : qu'est-ce que le 17Cyber ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés est formelle , passant d’une vingtaine en 2023 à une quarantaine en 2024., a malheureusement constaté Marie-Laure Denis, présidente de la Cnil.De son côté, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a enregistré quelque. Ce chiffre serait en légère baisse par rapport aux deux années précédentes, mais resterait toujours significatif.Mais les experts sont unanimes sur un point :. Les cybercriminels ciblent désormais des bases de données gigantesques contenant des informations sensibles, notamment des adresses e-mail, postales et parfois des identifiants bancaires. Ces données sont souvent revendues sur le dark web à des fins frauduleuses.Ces incidents ont concerné plusieurs dizaines de millions de personnes, soulignant l’ampleur des enjeux de sécurité pour les grandes entreprises et les institutions publiques.Ce renforcement pourrait inclure des audits plus fréquents et des sanctions plus sévères en cas de manquements aux normes de sécurité. La multiplication des attaques et leur ampleur mettent surtout en lumière l. Pour les entreprises, comme pour les particuliers, 2024 s’impose comme une année de transition, marquée par la nécessité d’adopter des stratégies robustes face à des menaces en constante évolution.. Cette dernière permet aux victimes d’attaques numériques d’obtenir rapidement assistance et conseils adaptés. Elle est en effet disponible 24h/24 et 7j/7, elle est accessible via Cybermalveillance.gouv.fr . ou via son site web direct 17cyber.gouv.fr. . Les victimes peuvent signaler une attaque par chat et recevoir un diagnostic rapide (hameçonnage, rançongiciel, vol de données, cyberharcèlement, etc.).. En effet, les opérateurs disposent d’outils d’aide à la décision pour qualifier l’incident et accompagner efficacement les victimes.