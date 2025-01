Baisse des prix de l'électricité en France en février 2025 : l'offre Tempo EDF est grande perdante

L'option de base largement gagnante !

L'offre Tempo, grande perdante en 2025

• 6 kVA : +10,54 %

• 9 kVA : +11,34 %

• 12 kVA : +11,57 %

• 15 kVA : +12,7 %

• 18 kVA : +18,65 %

• 30 kVA : +12,69 %

• 36 kVA : +14,13 %

L'avis de Mac4Ever

Mais tous les abonnements ne sont pas logés à la même enseigne., notamment avec la fameuse offre Tempo d'EDF plébiscitée par les possesseurs de voiture électrique ou les foyers ayant la possibilité de se chauffer autrement qu'avec de l'électricité. Autre source d'agacement, les abonnement ont discrètement augmenté...Pour ceux qui ont un tarif unique (Tarif bleu), le prix du kilowattheure en option de base,vont dans le même temps prendre entre 8,2 % et 13,29 % d'augmentation, selon la puissance du compteur.Pour les abonnés Heures Pleines / Heures Creuses (“HP/HC”),, alors que le tarif en heures creuses va diminuer de 17,99 %, passant de 0,2068 € à 0,1696 € TTC. Là encore, le prix de l'abonnement va augmenter entre 9,09 % et 13,80 % en fonction de la puissance de compteur souscrite.En effet,, même si le prix du kWh va tout de même diminuer quelque soit la période de l'année. ainsi, les Jours Bleus Heures Creuses vont perdre 0,62 %,, -2,62 % pour les Blancs Heures Creuses, -5,39 % pour les Jours Blancs Heures Pleines, -3,19 % pour les Jours Rouges Heures Creuses et enfin...Oui, vous avez bien lu, ce sont en fait les jours rouge (ceux où l'on consomme le moins) qui vont être le plus impactés par la baisse... quel dommage !, même si ces tarifs sont souvent largement compensés par la baisse du kWh :suivant la consommation. Toutefois, si l'électricité revenait à augmenter en 2026 ou 2027,... Ils ont quand-même prix entre 10 et 12% cette année !Par ailleurs,, à condition d'avoir un second système de chauffage l'hiver (un poêle à bois par exemple). Par exemple, charger uneet 13,57€ avec l'option Base HP/HC classique. C'est donc entre 30 et 60% plus cher si vous ne prenez pas Tempo, mais c'est effectivement beaucoup moins intéressant qu'avant, le même plein coûtait 20€ en option de Base Bleu, et 16,54 en option HC.Malgré ces baisses temporaires,si vous en avez la possibilités. Les tarifs ont largement baissé, et pour moins de 360€ , vous avez par exemple :à condition de tout consommer. Pour un logement classique, 1 à 2 panneaux suffisent généralement à combler votre talon de consommation. N'hésitez pas à retrouver tous nos articles de notre série EcoTech , qui fait également la part belle aux batteries de stockage !