MacBook Neo introuvable, iPhone 17 en rupture, RAM : les coulisses d’un trimestre historique

L'iPhone roi du trimestre

off the charts

Les contraintes étaient principalement liées à la disponibilité des nœuds avancés utilisés pour nos SoC

la plus populaire de l’histoire de l’iPhone

Le MacBook Neo cartonne complètement

Les Mac mini et Mac Studio victimes du boom de l’IA

Ce sont des plateformes incroyables pour l’IA et les outils agentiques, et la prise de conscience des clients arrive plus vite que prévu

Les coûts mémoire deviennent un vrai problème

ET les services ?

One more things : John Ternus !

Il n’y a personne sur cette planète en qui j’ai davantage confiance pour conduire Apple vers l’avenir

C’est la période la plus excitante de mes 25 années chez Apple

Apple accélère encore dans l’IA

domaine d’investissement extrêmement important

très bien

Et visiblement, Cupertino fait actuellement face à un problème assez inhabituel : la demande est tellement forte qu’en temps et en heure.Sans surprise, l’iPhone reste le booster absolu du groupe avec(+22 % sur un an), un record historique pour un trimestre de mars. Mais selon Tim Cook,. Il a expliqué qu'un tel niveau demande pour la gamme iPhone 17 n'avait jamais été enregistrée (), et que les capacités de production n’ont pas suivi.En cause :. Le fondeur taïwanais utilise les mêmes lignes de production 3 nm pour les processeurs dédiés à l’intelligence artificielle, un marché actuellement en explosion. Autrement dit,, a expliqué Tim Cook. Selon Kevan Parekh, le directeur financier d’Apple, la gamme iPhone 17 est même devenue. Cupertino estime également avoir gagné des parts de marché sur le trimestre.Autre grossede ce trimestre : le succès du MacBook Neo. Apple enregistre 8,4 milliards de dollars de revenus sur le Mac (+6 %), malgré là encore des tensions importantes sur les stocks.Visiblement,. Le MacBook Neo semble particulièrement séduire deux catégories : lesLe pari est stratégique pour Apple. Après plusieurs années compliquées sur le marché du PC, Cupertino tente clairement d’élargir sa base installée avec une machine plus abordable sans sacrifier les performances.Apple a également reconnu avoir totalement. Et la raison est assez intéressante : ces machines sont devenues, explique Tim Cook. Résultat : là encore il faudra: Apple estime qu’il faudra plusieurs mois avant de retrouver un équilibre normal entre l’offre et la demande. Mais cela pourrait aussi stimuler la demande — les utilisateurs poussés par cet effet d'offre bien inférieure à la demande.Derrière ces excellents résultats se cache aussi une inquiétude plus discrète : l’explosion du coût de la mémoire. Tim Cook a confirmé qu’Apple subissait déjà une, mais surtout que la situation allait empirer dans les prochains mois.Entre la montée en puissance de l’IA, les besoins des serveurs et les nouvelles générations de produits toujours plus gourmandes en RAM, Apple s’attend désormais à uneUne situation qui pourrait finir par impacter les prix des futurs produits.Comme à chaque trimestre, les Services restent la. L’App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ ou Apple Pay génèrent désormais 31 milliards de dollars de revenus trimestriels — un nouveau record absolu.Apple annonce également avoir dépassé les 2,, un chiffre colossal qui permet d’alimenter en permanence la croissance des services payants.L’autre moment important de cette conférence concernait évidemment la future transition entre, qui deviendra officiellement CEO le 1er septembre 2026.Tim Cook a réitéré un soutien particulièrement appuyé :. De son côté, John Ternus a laissé entendre qu’Apple préparait uneDifficile de ne pas y voir une référence aux futurs produits autour de l’intelligence artificielle, mais aussi aux prochaines générations de Mac et d’iPhone.Enfin, Apple confirme que. Kevan Parekh parle d’un, tandis que Tim Cook confirme une accélération des dépenses en recherche et développement.Le patron d’Apple assure également que la collaboration avec Google se déroule, tout en précisant qu’Apple poursuit aussi ses propres travaux en interne.Une déclaration qui arrive évidemment à quelques semaines seulement de la WWDC 2026, où Cupertino devra enfinUne chose semble désormais certaine :. Une phase où la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, les capacités de production IA et la guerre des semi-conducteurs deviennent presque aussi importantes que les produits eux-mêmes.