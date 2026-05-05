Électricité, retraits d’argent, impôts : Bercy a une nouvelle arme contre les fake news

Qu'en penser ?



Avec Bercy décode , l’État français reconnaît implicitement une évolution majeure : les questions économiques et fiscales sont désormais pleinement devenues des terrains de désinformation virale sur les réseaux sociaux. Le choix d’investir les réseaux sociaux (notamment les formats vidéo courts) montre enfin une certaine prise de conscience : la bataille de l’information ne se joue plus uniquement dans les médias traditionnels ou les communiqués officiels, mais directement dans les flux des plateformes sociales où circulent rumeurs, vidéos anxiogènes et contenus manipulés.