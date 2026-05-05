Électricité, retraits d’argent, impôts : Bercy a une nouvelle arme contre les fake news
Par Laurence - Publié le
Le Ministère de l’Économie et des Finances lance
Ces derniers mois, plusieurs rumeurs virales ont largement circulé sur Internet, concernant des cadeaux de Noël prétendument taxés par le fisc, des retraits d’espèces soi-disant surveillés, ou encore des coupures géantes d’électricité supposément organisées par l’État.
Souvent fausses ou fortement déformées, ces informations ont pourtant généré inquiétude, colère ou méfiance chez les internautes. Aussi, face à cette multiplication des contenus trompeurs, Bercy veut désormais renforcer sa présence en ligne avec une approche plus pédagogique et plus réactive.
Le ministère crée ainsi une identité visuelle spécifique baptisée
Le dispositif repose aussi sur une nouvelle rubrique dédiée sur le portail economie.gouv.fr. qui regroupera des mises au point factuelles, des décryptages pédagogiques, des liens vers des rapports et études publiques, ainsi qu’un lexique explicatif.
Mais Bercy veut surtout être davantage présent les réseaux sociaux, là où circulent justement les rumeurs les plus virales. Le ministère a déjà lancé un compte TikTok officiel (@economie_gouv), qui ne compte pas beaucoup d’abonnés pour le moment (800...). Des contenus courts seront également diffusés sur Instagram, Facebook, X et LinkedIn.
Cette initiative s’inscrit plus largement dans les dispositifs français de lutte contre la désinformation. De cette manière, Bercy précise notamment travailler en lien avec VIGINUM, le service chargé de surveiller les ingérences numériques étrangères et les campagnes de manipulation de l’information. Le gouvernement veut ainsi mieux répondre aux contenus susceptibles d’affaiblir la confiance dans les institutions ou de provoquer des comportements financiers inadaptés.
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Bercy décode, un nouveau dispositif destiné à lutter contre la désinformation économique et financière en ligne. Fiscalité, dette publique, énergie, pouvoir d’achat ou encore opérations bancaires : le gouvernement veut désormais répondre plus rapidement aux rumeurs et contenus trompeurs qui circulent massivement sur les réseaux sociaux.
Une réponse aux fake news économiques
Ces derniers mois, plusieurs rumeurs virales ont largement circulé sur Internet, concernant des cadeaux de Noël prétendument taxés par le fisc, des retraits d’espèces soi-disant surveillés, ou encore des coupures géantes d’électricité supposément organisées par l’État.
Souvent fausses ou fortement déformées, ces informations ont pourtant généré inquiétude, colère ou méfiance chez les internautes. Aussi, face à cette multiplication des contenus trompeurs, Bercy veut désormais renforcer sa présence en ligne avec une approche plus pédagogique et plus réactive.
Le ministère crée ainsi une identité visuelle spécifique baptisée
Bercy décode. Cette signature entend permettre de clarifier rapidement la situation via des contenus officiels sur différents sujets : la fiscalité (plutôt propice au mois de mai), les finances publiques, l'énergie, le numérique, les VE ou encore le pouvoir d’achat. L’objectif affiché est de permettre aux citoyens de vérifier facilement certaines affirmations à partir de données publiques ouvertes et accessibles.
Une plateforme dédiée et des formats courts sur TikTok
Le dispositif repose aussi sur une nouvelle rubrique dédiée sur le portail economie.gouv.fr. qui regroupera des mises au point factuelles, des décryptages pédagogiques, des liens vers des rapports et études publiques, ainsi qu’un lexique explicatif.
Mais Bercy veut surtout être davantage présent les réseaux sociaux, là où circulent justement les rumeurs les plus virales. Le ministère a déjà lancé un compte TikTok officiel (@economie_gouv), qui ne compte pas beaucoup d’abonnés pour le moment (800...). Des contenus courts seront également diffusés sur Instagram, Facebook, X et LinkedIn.
Cette initiative s’inscrit plus largement dans les dispositifs français de lutte contre la désinformation. De cette manière, Bercy précise notamment travailler en lien avec VIGINUM, le service chargé de surveiller les ingérences numériques étrangères et les campagnes de manipulation de l’information. Le gouvernement veut ainsi mieux répondre aux contenus susceptibles d’affaiblir la confiance dans les institutions ou de provoquer des comportements financiers inadaptés.
Qu'en penser ?
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Bercy décode, l’État français reconnaît implicitement une évolution majeure : les questions économiques et fiscales sont désormais pleinement devenues des terrains de désinformation virale sur les réseaux sociaux. Le choix d’investir les réseaux sociaux (notamment les formats vidéo courts) montre enfin une certaine prise de conscience : la bataille de l’information ne se joue plus uniquement dans les médias traditionnels ou les communiqués officiels, mais directement dans les flux des plateformes sociales où circulent rumeurs, vidéos anxiogènes et contenus manipulés.