Amazon ouvre sa logistique aux entreprises : UPS et FedEx en PLS

On en dit quoi ?



Amazon a passé vingt ans à construire la plus grosse machine logistique privée au monde pour ses propres besoins, et il était évident qu'à un moment, il allait la louer à tout le monde, exactement comme il l'a fait avec ses serveurs en lançant AWS en 2006. À ce stade, la vraie question, c'est combien de temps il faudra à FedEx et UPS pour réagir, sachant qu'ils n'ont pas la trésorerie d'Amazon pour absorber une guerre des prix prolongée.