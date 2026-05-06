Amazon ouvre sa logistique aux entreprises : UPS et FedEx en PLS
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon a lancé son nouveau service Amazon Supply Chain Services, qui ouvre son réseau logistique mondial (fret, entreposage, distribution, livraison colis) à n'importe quelle entreprise. La nouvelle a fait reculer UPS et FedEx de près de 10 % chacun à Wall Street, et plongé le Dow Jones Transports.
Jusqu'à présent, Amazon proposait sa logistique en pièces détachées : FBA pour les vendeurs Marketplace, Amazon Freight pour le transport routier, Multi-Channel Fulfillment pour les expéditions multi-canaux, et Amazon Shipping pour le colis. Avec ASCS, tout est désormais regroupé dans une seule offre unifiée. Une entreprise peut faire venir ses produits depuis la Chine, dédouaner, stocker dans les entrepôts Amazon, et livrer en 2 à 5 jours en colis aux États-Unis. Le tout avec des prévisions de stock et des optimisations en arrière-plan, alimentées par les algorithmes d'IA d'Amazon.
Procter & Gamble, 3M, Lands' End et American Eagle Outfitters sont les premiers grands noms à utiliser Amazon Supply Chain Services. P&G s'en sert pour transporter ses matières premières vers ses usines et ses produits finis vers son réseau de distribution. 3M utilise les services de fret pour aller de ses sites de production à ses centres de distribution mondiaux. Lands' End mutualise son stock dans les entrepôts Amazon pour livrer ses commandes peu importe le canal de vente. Et American Eagle s'appuie sur le réseau colis d'Amazon pour ses commandes en ligne. Bref, des géants industriels et de la mode qui externalisent une partie critique de leur process à un concurrent direct sur certains segments.
ASCS, c'est exactement ce qu'AWS a été pour le cloud. Amazon transforme une infrastructure interne en plateforme commerciale ouverte à tous, et déstabilise au passage tout un secteur. Sauf que cette fois, les concurrents s'appellent UPS, FedEx et GXO Logistics, des entreprises centenaires pour certaines, qui ont vu leurs cours plonger en deux jours. Le Dow Jones Transports, l'indice qui regroupe ces acteurs, est passé en marché baissier dans la foulée de l'annonce. Amazon, qui pèse désormais 2 900 milliards de dollars de capitalisation, a touché un nouveau plus haut historique.
Amazon a passé vingt ans à construire la plus grosse machine logistique privée au monde pour ses propres besoins, et il était évident qu'à un moment, il allait la louer à tout le monde, exactement comme il l'a fait avec ses serveurs en lançant AWS en 2006. À ce stade, la vraie question, c'est combien de temps il faudra à FedEx et UPS pour réagir, sachant qu'ils n'ont pas la trésorerie d'Amazon pour absorber une guerre des prix prolongée.
Quatre services en un
Jusqu'à présent, Amazon proposait sa logistique en pièces détachées : FBA pour les vendeurs Marketplace, Amazon Freight pour le transport routier, Multi-Channel Fulfillment pour les expéditions multi-canaux, et Amazon Shipping pour le colis. Avec ASCS, tout est désormais regroupé dans une seule offre unifiée. Une entreprise peut faire venir ses produits depuis la Chine, dédouaner, stocker dans les entrepôts Amazon, et livrer en 2 à 5 jours en colis aux États-Unis. Le tout avec des prévisions de stock et des optimisations en arrière-plan, alimentées par les algorithmes d'IA d'Amazon.
P&G et 3M déjà à bord
Procter & Gamble, 3M, Lands' End et American Eagle Outfitters sont les premiers grands noms à utiliser Amazon Supply Chain Services. P&G s'en sert pour transporter ses matières premières vers ses usines et ses produits finis vers son réseau de distribution. 3M utilise les services de fret pour aller de ses sites de production à ses centres de distribution mondiaux. Lands' End mutualise son stock dans les entrepôts Amazon pour livrer ses commandes peu importe le canal de vente. Et American Eagle s'appuie sur le réseau colis d'Amazon pour ses commandes en ligne. Bref, des géants industriels et de la mode qui externalisent une partie critique de leur process à un concurrent direct sur certains segments.
L'AWS de la logistique
ASCS, c'est exactement ce qu'AWS a été pour le cloud. Amazon transforme une infrastructure interne en plateforme commerciale ouverte à tous, et déstabilise au passage tout un secteur. Sauf que cette fois, les concurrents s'appellent UPS, FedEx et GXO Logistics, des entreprises centenaires pour certaines, qui ont vu leurs cours plonger en deux jours. Le Dow Jones Transports, l'indice qui regroupe ces acteurs, est passé en marché baissier dans la foulée de l'annonce. Amazon, qui pèse désormais 2 900 milliards de dollars de capitalisation, a touché un nouveau plus haut historique.
On en dit quoi ?
Amazon a passé vingt ans à construire la plus grosse machine logistique privée au monde pour ses propres besoins, et il était évident qu'à un moment, il allait la louer à tout le monde, exactement comme il l'a fait avec ses serveurs en lançant AWS en 2006. À ce stade, la vraie question, c'est combien de temps il faudra à FedEx et UPS pour réagir, sachant qu'ils n'ont pas la trésorerie d'Amazon pour absorber une guerre des prix prolongée.