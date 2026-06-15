Réseaux sociaux interdits avant 15 ans : une application dès septembre est-elle possible ?

Une réponse aux inquiétudes autour des réseaux sociaux

Il en va de l’intérêt de nos enfants

Une interdiction plus nuancée après le passage au Sénat

l’épanouissement physique, mental ou moral

Des contrôles d’âge qui relancent le débat

Qu'en penser ?



En cas de non-respect des nouvelles obligations, les plateformes pourront être sanctionnées. Pour les acteurs les plus modestes, l’application des règles sera confiée à l’Arcom, le régulateur français de l’audiovisuel et du numérique.



Le texte doit encore franchir plusieurs étapes avant son adoption définitive. Si la Commission européenne valide le dispositif, une commission mixte paritaire devra élaborer une version commune entre députés et sénateurs avant un nouveau vote du Parlement.



Mais le calendrier fixé par le gouvernement est clair : faire entrer en vigueur ces nouvelles règles dès la rentrée 2026 afin de mieux encadrer l’usage des réseaux sociaux par les adolescents.

Dans un entretien accordé à, Anne Le Hénanff a rappelé, estimant que les plateformes sociales peuvent avoir un impact important sur le développement des plus jeunes., d’autant qu’il comporte également des dispositions concernant l’usage du smartphone dans les établissements scolaires.Le gouvernement considère que les procédures européennes sont trop lentes pour attendre une éventuelle harmonisation à l’échelle de l’Union européenne. Selon Anne Le Hénanff, l’adoption d’un cadre commun européen pourrait encore prendre plusieurs années.. Dans sa première version, la proposition de loi prévoyait une interdiction pure et simple des réseaux sociaux pour tous les mineurs de moins de 15 ans.en distinguant deux catégories de plateformes.Les services considérés comme pouvant porter atteinte àdes mineurs seraient totalement interdits aux moins de 15 ans, avec(et toujours sans résoudre les difficultés liées à ce dernier). Pour les autres plateformes, l’accès resterait possible à condition d’obtenir l’accord préalable d’au moins un parent.Comme souvent sur ce type de sujet,Les plateformes concernées devront être capables de vérifier l’âge réel de leurs utilisateurs tout en respectant les règles européennes de protection des données personnelles.. Les géants du numérique ont jusqu’à présent montré une certaine réticence face à ces dispositifs, souvent jugés complexes à déployer à grande échelle.