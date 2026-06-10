Avion de combat du futur : le SCAF s'arrête, plombé par la rivalité Dassault-Airbus

On en dit quoi ?



Quel gâchis. Dix ans de réunions, des milliards posés sur la table, et au bout du compte deux avionneurs incapables de se partager un cockpit. On comprend Dassault de ne pas vouloir offrir les secrets du Rafale à Airbus, comme on comprend Berlin de refuser de signer un chèque sans rien apprendre en retour. Sauf que le bilan est cruel : l'Europe de la défense, qui ne jure que par son autonomie dans les discours, vient de démontrer qu'elle ne sait toujours pas bâtir un avion à plusieurs. Pendant ce temps, Londres, Rome et Tokyo avancent.