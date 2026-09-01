Attention à l'arnaque aux faux conseillers de la Caisse des Dépôts
Par Vincent Lautier - Publié le
La Caisse des Dépôts tire la sonnette d'alarme. Des escrocs se font passer pour ses conseillers, par téléphone et par e-mail, et promettent à leurs victimes des sommes qui dormiraient à leur nom. Pour débloquer cet argent imaginaire, il faut payer des frais de dossier, qui disparaissent aussitôt versés. L'institution rappelle qu'elle ne réclame jamais d'argent par ces canaux.
Le scénario est toujours le même, comme le raconte nos confrères de chez Clubic. Un prétendu conseiller vous contacte, alors que vous n'êtes même pas client de la Caisse des Dépôts, et vous annonce une bonne nouvelle. Un ancien investissement aurait généré des fonds oubliés, et il ne resterait qu'une formalité pour les récupérer. Cette formalité, ce sont des frais de dossier à régler d'avance. Une fois le virement effectué, plus personne ne répond, et l'argent est parti pour de bon. L'appât du gain fait le reste, l'idée qu'une somme nous attend quelque part étant suffisamment plaisante pour endormir la méfiance.
La règle donnée par l'institution a le mérite d'être simple. La Caisse des Dépôts ne contacte jamais ses usagers par e-mail ou par téléphone pour leur réclamer de l'argent. Jamais. Toute demande de paiement passant par ces canaux est donc une arnaque, quelle que soit la qualité du discours en face, et les escrocs sont souvent très convaincants, avec de vrais logos, de vraies signatures et un vocabulaire administratif crédible. La consigne officielle ne s'embarrasse pas de détours. Un doute, on vérifie, et on ne paie pas.
Si vous avez reçu ce genre de sollicitation, direction THESEE. Cette plateforme de Service-Public.fr recueille les signalements d'escroquerie en ligne, et rien ne vous empêche de porter plainte en parallèle si de l'argent a été versé. Cette vague s'ajoute à une série d'usurpations d'identité administrative qui circulent en ce moment, aux côtés du SIM swapping, où le fraudeur détourne votre numéro de téléphone pour intercepter vos codes de sécurité. La rentrée est visiblement une période faste pour les escrocs.
Cette arnaque coche toutes les cases du grand classique, et c'est bien pour ça qu'elle fonctionne. Les escrocs promettent de l'argent au lieu d'en réclamer, si bien que la méfiance s'endort toute seule, et beaucoup de gens tombent dans le panneau. Le meilleur réflexe est celui que conseille l'institution elle-même, ne rien payer, raccrocher, et vérifier par un canal officiel. Et si une somme dormait vraiment à votre nom quelque part, le site Ciclade vous le dirait gratuitement. Ce service public existe pour de bon, il recherche les comptes oubliés, et lui ne réclame aucun frais de dossier.
Une arnaque bien huilée
Le scénario est toujours le même, comme le raconte nos confrères de chez Clubic. Un prétendu conseiller vous contacte, alors que vous n'êtes même pas client de la Caisse des Dépôts, et vous annonce une bonne nouvelle. Un ancien investissement aurait généré des fonds oubliés, et il ne resterait qu'une formalité pour les récupérer. Cette formalité, ce sont des frais de dossier à régler d'avance. Une fois le virement effectué, plus personne ne répond, et l'argent est parti pour de bon. L'appât du gain fait le reste, l'idée qu'une somme nous attend quelque part étant suffisamment plaisante pour endormir la méfiance.
Le détail qui doit vous alerter
La règle donnée par l'institution a le mérite d'être simple. La Caisse des Dépôts ne contacte jamais ses usagers par e-mail ou par téléphone pour leur réclamer de l'argent. Jamais. Toute demande de paiement passant par ces canaux est donc une arnaque, quelle que soit la qualité du discours en face, et les escrocs sont souvent très convaincants, avec de vrais logos, de vraies signatures et un vocabulaire administratif crédible. La consigne officielle ne s'embarrasse pas de détours. Un doute, on vérifie, et on ne paie pas.
Mais que faire si vous avez été visé ?
Si vous avez reçu ce genre de sollicitation, direction THESEE. Cette plateforme de Service-Public.fr recueille les signalements d'escroquerie en ligne, et rien ne vous empêche de porter plainte en parallèle si de l'argent a été versé. Cette vague s'ajoute à une série d'usurpations d'identité administrative qui circulent en ce moment, aux côtés du SIM swapping, où le fraudeur détourne votre numéro de téléphone pour intercepter vos codes de sécurité. La rentrée est visiblement une période faste pour les escrocs.
On en dit quoi ?
Cette arnaque coche toutes les cases du grand classique, et c'est bien pour ça qu'elle fonctionne. Les escrocs promettent de l'argent au lieu d'en réclamer, si bien que la méfiance s'endort toute seule, et beaucoup de gens tombent dans le panneau. Le meilleur réflexe est celui que conseille l'institution elle-même, ne rien payer, raccrocher, et vérifier par un canal officiel. Et si une somme dormait vraiment à votre nom quelque part, le site Ciclade vous le dirait gratuitement. Ce service public existe pour de bon, il recherche les comptes oubliés, et lui ne réclame aucun frais de dossier.