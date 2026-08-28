Dassault prépare seul le Super Rafale F5, la réponse française à l'échec européen

On en dit quoi ?



Le geste a de l'allure. La France refuse de moisir dans un projet européen bloqué et reprend seule la main sur son aviation de chasse. Sauf que faire bande à part, ça se paie, en argent comme en années, et il faudra que ce tandem chasseur plus drone tienne tête aux futurs appareils américains, britanniques et chinois qui préparent la même bascule. Le pari est gonflé. Il ne lui manque plus qu'un vrai budget pour décoller.