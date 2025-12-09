Attention à cette arnaque téléphonique : j'ai manqué tomber dedans, et c'est la faute de Free !
Par Vincent Lautier - Publié le
Une vague d'appels frauduleux cible les utilisateurs de cryptomonnaies. Les arnaqueurs se font passer pour le service client de Binance, connaissent votre nom et votre numéro, et tentent de vous soutirer l'accès à votre compte. J'en ai moi-même reçu un il y a quelques minutes
L'appel arrive généralement d'un numéro en 01, ce qui lui donne une apparence légitime. Une voix (féminine dans mon cas) très assurée et très calme vous informe qu'une connexion suspecte a été détectée sur votre compte Binance, depuis un smartphone Xiaomi ou Redmi, localisé au Portugal, à Berlin ou à Madrid. L'escroc connaît votre nom, votre prénom et parfois votre ancienne adresse. Il vous explique qu'une nouvelle adresse email a été ajoutée à votre compte et vous propose de réinitialiser toutes les connexions pour vous protéger. Sauf que pour cela, il faut activer une sauvegarde, et il vous transfère vers un prétendu service informatique pour vous aider.
Plusieurs victimes ont fait le rapprochement : les escrocs utilisent des informations issues de la fuite de données Free survenue en octobre dernier. L'un des témoignages est formel : l'adresse email connue par l'arnaqueur était celle utilisée uniquement chez Free, une adresse unique créée spécifiquement pour cet opérateur. Les 19,2 millions de clients touchés par cette fuite constituent une base de données idéale pour ce type d'arnaque ciblée. Les escrocs croisent visiblement ces informations avec des listes d'utilisateurs de plateformes crypto pour maximiser leurs chances.
Certains se sont fait avoir. Un utilisateur raconte sur Reddit avoir été piégé par un faux email reçu juste après l'appel. L'escroc lui a fait créer une clé API, ce qui a permis à un bot de vider son compte. Binance confirme qu'aucun agent ne contacte jamais les clients par téléphone, uniquement par chat. D'autres témoignages font état de harcèlement téléphonique quand la victime raccroche, et même de tentatives de réinitialisation de mot de passe en direct. Un arnaqueur démasqué a même fini par insulter sa victime avant de raccrocher. Les numéros signalés incluent le 01 87 68 40 47, le 01 62 15 16 11, le 01 87 68 35 52 et le 01 62 14 51 40.
C'est une arnaque bien ficelée. Le fait que les escrocs disposent d'informations personnelles réelles rend le piège crédible, et le scénario de la connexion suspecte joue sur la peur de perdre ses cryptos. La règle est simple : Binance ne vous appellera jamais. Si vous recevez ce type d'appel, raccrochez immédiatement. Vérifiez votre compte directement via l'application officielle, changez vos mots de passe si vous avez un doute, et signalez le numéro sur la plateforme gouvernementale Pharos. Et si vous êtes client Free, partez du principe que vos données personnelles circulent désormais dans la nature.
Un scénario bien rodé
L'appel arrive généralement d'un numéro en 01, ce qui lui donne une apparence légitime. Une voix (féminine dans mon cas) très assurée et très calme vous informe qu'une connexion suspecte a été détectée sur votre compte Binance, depuis un smartphone Xiaomi ou Redmi, localisé au Portugal, à Berlin ou à Madrid. L'escroc connaît votre nom, votre prénom et parfois votre ancienne adresse. Il vous explique qu'une nouvelle adresse email a été ajoutée à votre compte et vous propose de réinitialiser toutes les connexions pour vous protéger. Sauf que pour cela, il faut activer une sauvegarde, et il vous transfère vers un prétendu service informatique pour vous aider.
Les données de Free exploitées
Plusieurs victimes ont fait le rapprochement : les escrocs utilisent des informations issues de la fuite de données Free survenue en octobre dernier. L'un des témoignages est formel : l'adresse email connue par l'arnaqueur était celle utilisée uniquement chez Free, une adresse unique créée spécifiquement pour cet opérateur. Les 19,2 millions de clients touchés par cette fuite constituent une base de données idéale pour ce type d'arnaque ciblée. Les escrocs croisent visiblement ces informations avec des listes d'utilisateurs de plateformes crypto pour maximiser leurs chances.
Des victimes qui ont perdu leurs cryptos
Certains se sont fait avoir. Un utilisateur raconte sur Reddit avoir été piégé par un faux email reçu juste après l'appel. L'escroc lui a fait créer une clé API, ce qui a permis à un bot de vider son compte. Binance confirme qu'aucun agent ne contacte jamais les clients par téléphone, uniquement par chat. D'autres témoignages font état de harcèlement téléphonique quand la victime raccroche, et même de tentatives de réinitialisation de mot de passe en direct. Un arnaqueur démasqué a même fini par insulter sa victime avant de raccrocher. Les numéros signalés incluent le 01 87 68 40 47, le 01 62 15 16 11, le 01 87 68 35 52 et le 01 62 14 51 40.
On en dit quoi ?
C'est une arnaque bien ficelée. Le fait que les escrocs disposent d'informations personnelles réelles rend le piège crédible, et le scénario de la connexion suspecte joue sur la peur de perdre ses cryptos. La règle est simple : Binance ne vous appellera jamais. Si vous recevez ce type d'appel, raccrochez immédiatement. Vérifiez votre compte directement via l'application officielle, changez vos mots de passe si vous avez un doute, et signalez le numéro sur la plateforme gouvernementale Pharos. Et si vous êtes client Free, partez du principe que vos données personnelles circulent désormais dans la nature.