Le patron de Huawei s'est-il vraiment enfui de Chine ?

On en dit quoi ?



Une prise de parole de Huawei aiderait certainement à comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, on a beaucoup plus de détails sur un prétendu trajet de van que de réponses sur le fond de l'affaire. Le récit est intriguant, mais on aimerait bien savoir qui a réellement constaté cette disparition avant d'en tirer des conclusions.