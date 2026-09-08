Huawei lance le Mate XT 2 et une puce conçue sans logiciel ni fonderie américains

On en dit quoi ?



On ne saura pas ce que vaut ce Kirin 9050 Pro tant que quelqu'un d'autre que Huawei ne l'aura pas mesuré, et le +42 % tout compris ressemble à un chiffre choisi pour ne pas être vérifiable. N'empêche que la démonstration est là, sept ans après les sanctions, Huawei sort un téléphone haut de gamme avec un processeur qu'il présente comme conçu et gravé sans le moindre fournisseur américain, et il se vend.