Huawei lance le Mate XT 2 et une puce conçue sans logiciel ni fonderie américains
Par Vincent Lautier - Publié le
À quelques heures de la keynote iPhone, Huawei a présenté à Shenzhen son Mate XT 2, un smartphone à trois volets vendu à partir de 19 999 yuans en Chine. Mais le vrai sujet, c'est la puce qui l'anime, un Kirin 9050 Pro conçu avec des outils chinois et gravé chez SMIC, avec une puce entièrement non américaine.
Le Mate XT 2 reprend le format du premier Mate XT sorti il y a deux ans, deux charnières, trois volets, et un écran de 10,2 pouces une fois ouvert, mais avec un pliage repensé qui met l'écran à l'intérieur une fois refermé. Huawei y ajoute cette fois une résistance à l'eau et à la poussière IP58 et IP59, une trentaine d'antennes réparties dans la coque pour tenir la liaison satellite, et surtout un écran de confidentialité maison, qui réduit l'angle de vision d'une simple pression pour que le voisin de métro ne lise pas par-dessus votre épaule. Les ventes ouvrent en Chine le 12 septembre, entre 19 999 et 24 999 yuans, soit environ 2 400 à 3 000 euros au cours du jour, et rien n'a été dit pour l'Europe, où le premier modèle avait fini par arriver à 3 499 euros.
Huawei n'a plus accès aux machines de gravure les plus fines ni aux logiciels de conception américains depuis les sanctions de 2019. Le Kirin 9050 Pro contourne le problème en empilant les circuits en trois dimensions, une technique que le constructeur appelle LogicFolding, pour gagner en densité sans descendre sous les 7 nm, la finesse que SMIC est réputé maîtriser d'après les analystes, Huawei ne disant rien du procédé ni des rendements. La conception a été faite avec un outil prototype de l'Université de Pékin et une plateforme de vérification d'Empyrean, deux acteurs chinois. Huawei annonce 42 % de performance en plus, mais ce chiffre concerne l'appareil dans son ensemble, logiciel et cloud compris, pas la puce seule, et aucune comparaison avec Apple ou Qualcomm n'a été montrée sur scène.
Les analystes trouvent l'exercice intéressant et attendent des mesures indépendantes avant de parler de percée, et personne ne connaît le coût ni le rendement de ces puces empilées. Huawei a par contre un argument que personne ne conteste, HarmonyOS, son système sans code Android, tourne désormais sur 85 millions d'appareils, moins de deux ans après son lancement.
On ne saura pas ce que vaut ce Kirin 9050 Pro tant que quelqu'un d'autre que Huawei ne l'aura pas mesuré, et le +42 % tout compris ressemble à un chiffre choisi pour ne pas être vérifiable. N'empêche que la démonstration est là, sept ans après les sanctions, Huawei sort un téléphone haut de gamme avec un processeur qu'il présente comme conçu et gravé sans le moindre fournisseur américain, et il se vend.
Le téléphone qui se déplie en tablette
Le Mate XT 2 reprend le format du premier Mate XT sorti il y a deux ans, deux charnières, trois volets, et un écran de 10,2 pouces une fois ouvert, mais avec un pliage repensé qui met l'écran à l'intérieur une fois refermé. Huawei y ajoute cette fois une résistance à l'eau et à la poussière IP58 et IP59, une trentaine d'antennes réparties dans la coque pour tenir la liaison satellite, et surtout un écran de confidentialité maison, qui réduit l'angle de vision d'une simple pression pour que le voisin de métro ne lise pas par-dessus votre épaule. Les ventes ouvrent en Chine le 12 septembre, entre 19 999 et 24 999 yuans, soit environ 2 400 à 3 000 euros au cours du jour, et rien n'a été dit pour l'Europe, où le premier modèle avait fini par arriver à 3 499 euros.
La puce qui empile au lieu de graver plus fin
Huawei n'a plus accès aux machines de gravure les plus fines ni aux logiciels de conception américains depuis les sanctions de 2019. Le Kirin 9050 Pro contourne le problème en empilant les circuits en trois dimensions, une technique que le constructeur appelle LogicFolding, pour gagner en densité sans descendre sous les 7 nm, la finesse que SMIC est réputé maîtriser d'après les analystes, Huawei ne disant rien du procédé ni des rendements. La conception a été faite avec un outil prototype de l'Université de Pékin et une plateforme de vérification d'Empyrean, deux acteurs chinois. Huawei annonce 42 % de performance en plus, mais ce chiffre concerne l'appareil dans son ensemble, logiciel et cloud compris, pas la puce seule, et aucune comparaison avec Apple ou Qualcomm n'a été montrée sur scène.
Ce que ça vaut vraiment
Les analystes trouvent l'exercice intéressant et attendent des mesures indépendantes avant de parler de percée, et personne ne connaît le coût ni le rendement de ces puces empilées. Huawei a par contre un argument que personne ne conteste, HarmonyOS, son système sans code Android, tourne désormais sur 85 millions d'appareils, moins de deux ans après son lancement.
On en dit quoi ?
On ne saura pas ce que vaut ce Kirin 9050 Pro tant que quelqu'un d'autre que Huawei ne l'aura pas mesuré, et le +42 % tout compris ressemble à un chiffre choisi pour ne pas être vérifiable. N'empêche que la démonstration est là, sept ans après les sanctions, Huawei sort un téléphone haut de gamme avec un processeur qu'il présente comme conçu et gravé sans le moindre fournisseur américain, et il se vend.