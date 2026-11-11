Faut-il taxer les milliardaires ? La Californie dit non, la tech applaudit
Par Vincent Lautier - Publié le
Les électeurs californiens ont rejeté la Proposition 40, qui prévoyait un prélèvement unique de 5 % sur les fortunes dépassant le milliard de dollars. Le camp du non, financé par les plus grands noms de la tech, aura dépensé jusqu'à 379 millions de dollars pour enterrer un texte qui devait surtout financer la santé publique de l'État.
Le principe était assez simple sur le papier. Toute personne résidant en Californie au 1er janvier 2026 avec un patrimoine net supérieur à 1 milliard de dollars aurait versé, une seule fois, 5 % de sa fortune à l'État. L'argent devait surtout renflouer Medi-Cal, le programme de santé publique californien destiné aux foyers modestes, et les partisans du texte espéraient récolter jusqu'à 100 milliards de dollars sur cinq ans. Il faut dire que la cible était tentante, la Californie compte un peu plus de 200 milliardaires qui pèsent ensemble environ 2 000 milliards de dollars. La mesure avait été conçue avec l'aide de deux économistes français installés à Berkeley, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman.
Le scrutin s'est joué lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, avec un non autour de 55 % des bulletins comptés. La campagne a opposé les syndicats, favorables à la mesure, aux grandes fortunes de la Silicon Valley, Sergey Brin, le cofondateur de Google, en tête des donateurs du non. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, s'était lui aussi prononcé contre. Au total, le camp du refus a levé à peu près dix fois plus d'argent que celui du oui, et ce déluge de spots a fait le job.
L'argument central des opposants n'a pas bougé depuis le premier jour : taxer les milliardaires les ferait fuir vers le Texas ou la Floride, et la Californie perdrait du coup une source de revenus bien plus stable, puisque ce petit groupe rapporte déjà autour de 3 milliards de dollars par an au fisc local. Des investisseurs ont aussi agité le risque pour les fondateurs de startups, qui auraient dû vendre des actions et perdre le contrôle de leur entreprise pour payer. Saez répond que la taxe diluait la propriété économique sans toucher aux droits de vote, et que la vague d'enrichissement liée à l'IA reste concentrée sur une poignée de personnes. Les électeurs ont tranché, et pas en sa faveur.
Les partisans de la taxe veulent remettre une mesure sur la table en 2028, et ils auront un argument de poids, l'IA continue de gonfler les fortunes californiennes à une vitesse assez dingue pendant que Medi-Cal cherche de l'argent. Ce débat rappelle en tous cas beaucoup celui de la taxe Zucman en France, avec le même économiste, les mêmes menaces d'exil fiscal, et pour le moment le même résultat.
Une ponction unique de 5 %
Le principe était assez simple sur le papier. Toute personne résidant en Californie au 1er janvier 2026 avec un patrimoine net supérieur à 1 milliard de dollars aurait versé, une seule fois, 5 % de sa fortune à l'État. L'argent devait surtout renflouer Medi-Cal, le programme de santé publique californien destiné aux foyers modestes, et les partisans du texte espéraient récolter jusqu'à 100 milliards de dollars sur cinq ans. Il faut dire que la cible était tentante, la Californie compte un peu plus de 200 milliardaires qui pèsent ensemble environ 2 000 milliards de dollars. La mesure avait été conçue avec l'aide de deux économistes français installés à Berkeley, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman.
La tech sort le chéquier
Le scrutin s'est joué lors des élections de mi-mandat du 3 novembre, avec un non autour de 55 % des bulletins comptés. La campagne a opposé les syndicats, favorables à la mesure, aux grandes fortunes de la Silicon Valley, Sergey Brin, le cofondateur de Google, en tête des donateurs du non. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, s'était lui aussi prononcé contre. Au total, le camp du refus a levé à peu près dix fois plus d'argent que celui du oui, et ce déluge de spots a fait le job.
La peur du grand départ
L'argument central des opposants n'a pas bougé depuis le premier jour : taxer les milliardaires les ferait fuir vers le Texas ou la Floride, et la Californie perdrait du coup une source de revenus bien plus stable, puisque ce petit groupe rapporte déjà autour de 3 milliards de dollars par an au fisc local. Des investisseurs ont aussi agité le risque pour les fondateurs de startups, qui auraient dû vendre des actions et perdre le contrôle de leur entreprise pour payer. Saez répond que la taxe diluait la propriété économique sans toucher aux droits de vote, et que la vague d'enrichissement liée à l'IA reste concentrée sur une poignée de personnes. Les électeurs ont tranché, et pas en sa faveur.
On en dit quoi ?
Les partisans de la taxe veulent remettre une mesure sur la table en 2028, et ils auront un argument de poids, l'IA continue de gonfler les fortunes californiennes à une vitesse assez dingue pendant que Medi-Cal cherche de l'argent. Ce débat rappelle en tous cas beaucoup celui de la taxe Zucman en France, avec le même économiste, les mêmes menaces d'exil fiscal, et pour le moment le même résultat.