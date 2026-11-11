Faut-il taxer les milliardaires ? La Californie dit non, la tech applaudit

On en dit quoi ?



Les partisans de la taxe veulent remettre une mesure sur la table en 2028, et ils auront un argument de poids, l'IA continue de gonfler les fortunes californiennes à une vitesse assez dingue pendant que Medi-Cal cherche de l'argent. Ce débat rappelle en tous cas beaucoup celui de la taxe Zucman en France, avec le même économiste, les mêmes menaces d'exil fiscal, et pour le moment le même résultat.