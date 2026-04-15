L'app Gemini débarque sur Mac !

Qu'en penser ?



L’arrivée de Gemini sur Mac intervient alors qu’Apple prépare une refonte majeure de Siri, attendue dans les prochaines versions des systèmes et avec l'aide de Google. L’enjeu est clair : passer d’un assistant vocal limité à un véritable agent capable d’interagir avec les apps, comprendre l’écran et automatiser des tâches complexes.



Avec Gemini sur macOS, Google s’installe directement dans l’environnement Apple, tout en contribuant à son évolution. Une situation paradoxale qui illustre bien la nouvelle phase de l’IA : les géants technologiques s’affrontent tout en collaborant.



Cette cohabitation pourrait redéfinir l’expérience utilisateur dans les années à venir, entre assistants universels et intégration toujours plus poussée dans les systèmes.