L'app Gemini débarque sur Mac !
Par Laurence - Publié le
Google continue d’étendre l’empreinte de son IA. Après s’être imposée sur iPhone, l’application Gemini arrive désormais sur Mac avec une app dédiée — une première pour la plateforme desktop.
Gemini sur MacOS
Jusqu’ici, l’accès à Gemini sur Mac passait essentiellement par le navigateur. Cette nouvelle application change la donne avec une intégration bien plus poussée dans macOS.
Développée en Swift, elle est entièrement native et s’appuie sur les codes de l’écosystème Apple. Résultat : une expérience plus fluide, avec notamment un accès instantané via un simple raccourci clavier (Option + Space). L’interface propose également plusieurs points d’entrée : un accès via la barre de menus, une icône dans le Dock et enfin un mini chat / une fenêtre complète configurable.
Sur le fond, Gemini reprend ses fonctions clés : génération de texte, résumé de documents, aide au code, analyse d’images ou brainstorming. L’intégration au système permet surtout de l’utiliser comme un outil transversal, sans passer par un navigateur.
On peut par exemple générer un email ou un document en quelques secondes, analyser une image directement depuis son Mac ou obtenir une aide en programmation en contexte. L’app propose aussi des options avancées comme la lecture vocale avec différentes voix, ou encore le partage d’écran pour enrichir les interactions.
Le choix de lancer Gemini sur Mac n’est pas anodin. Cela positionne Google directement au cœur des usages professionnels et créatifs — un territoire historiquement dominé par Apple. Avec une app desktop, Gemini devient un concurrent frontal des assistants intégrés, mais aussi des outils tiers qui se multiplient autour de l’IA.
Paradoxalement, cette offensive s’inscrit aussi dans une collaboration stratégique. Apple et Google ont officialisé un partenariat autour de Gemini pour alimenter les futurs modèles d’Apple Intelligence.
Concrètement, les prochaines versions d’iOS et de macOS devraient s’appuyer sur la technologie de Google pour améliorer Siri, notamment sur la compréhension contextuelle et les interactions plus complexes. Apple promet toutefois de conserver son approche centrée sur la confidentialité, avec un traitement local et via son infrastructure Private Cloud Compute.
Gemini sur MacOS
L’arrivée de Gemini sur Mac intervient alors qu’Apple prépare une refonte majeure de Siri, attendue dans les prochaines versions des systèmes et avec l'aide de Google. L’enjeu est clair : passer d’un assistant vocal limité à un véritable agent capable d’interagir avec les apps, comprendre l’écran et automatiser des tâches complexes.
Avec Gemini sur macOS, Google s’installe directement dans l’environnement Apple, tout en contribuant à son évolution. Une situation paradoxale qui illustre bien la nouvelle phase de l’IA : les géants technologiques s’affrontent tout en collaborant.
Cette cohabitation pourrait redéfinir l’expérience utilisateur dans les années à venir, entre assistants universels et intégration toujours plus poussée dans les systèmes.
Gemini sur MacOS
Une vraie app native, pensée pour macOS
Jusqu’ici, l’accès à Gemini sur Mac passait essentiellement par le navigateur. Cette nouvelle application change la donne avec une intégration bien plus poussée dans macOS.
Développée en Swift, elle est entièrement native et s’appuie sur les codes de l’écosystème Apple. Résultat : une expérience plus fluide, avec notamment un accès instantané via un simple raccourci clavier (Option + Space). L’interface propose également plusieurs points d’entrée : un accès via la barre de menus, une icône dans le Dock et enfin un mini chat / une fenêtre complète configurable.
Un assistant polyvalent toujours plus présent
Sur le fond, Gemini reprend ses fonctions clés : génération de texte, résumé de documents, aide au code, analyse d’images ou brainstorming. L’intégration au système permet surtout de l’utiliser comme un outil transversal, sans passer par un navigateur.
On peut par exemple générer un email ou un document en quelques secondes, analyser une image directement depuis son Mac ou obtenir une aide en programmation en contexte. L’app propose aussi des options avancées comme la lecture vocale avec différentes voix, ou encore le partage d’écran pour enrichir les interactions.
Une alliance inattendue avec Apple
Le choix de lancer Gemini sur Mac n’est pas anodin. Cela positionne Google directement au cœur des usages professionnels et créatifs — un territoire historiquement dominé par Apple. Avec une app desktop, Gemini devient un concurrent frontal des assistants intégrés, mais aussi des outils tiers qui se multiplient autour de l’IA.
Paradoxalement, cette offensive s’inscrit aussi dans une collaboration stratégique. Apple et Google ont officialisé un partenariat autour de Gemini pour alimenter les futurs modèles d’Apple Intelligence.
Concrètement, les prochaines versions d’iOS et de macOS devraient s’appuyer sur la technologie de Google pour améliorer Siri, notamment sur la compréhension contextuelle et les interactions plus complexes. Apple promet toutefois de conserver son approche centrée sur la confidentialité, avec un traitement local et via son infrastructure Private Cloud Compute.
Gemini sur MacOS
Qu'en penser ?
L’arrivée de Gemini sur Mac intervient alors qu’Apple prépare une refonte majeure de Siri, attendue dans les prochaines versions des systèmes et avec l'aide de Google. L’enjeu est clair : passer d’un assistant vocal limité à un véritable agent capable d’interagir avec les apps, comprendre l’écran et automatiser des tâches complexes.
Avec Gemini sur macOS, Google s’installe directement dans l’environnement Apple, tout en contribuant à son évolution. Une situation paradoxale qui illustre bien la nouvelle phase de l’IA : les géants technologiques s’affrontent tout en collaborant.
Cette cohabitation pourrait redéfinir l’expérience utilisateur dans les années à venir, entre assistants universels et intégration toujours plus poussée dans les systèmes.