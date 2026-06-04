Gemini hors ligne ? Google apporte ses modèles IA en local sur Mac

L'IA locale gagne du terrain

Google AI Edge Gallery débarque sur Mac

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Gemma 4 12B vise les Mac équipés de 16 Go de RAM

Une nouvelle application de dictée intelligente

Qu'en penser ?



Cette annonce illustre parfaitement l'évolution actuelle du marché de l'IA. Après plusieurs années dominées par les grands modèles hébergés dans le cloud, les acteurs du secteur cherchent désormais à rapatrier davantage d'intelligence directement sur les appareils.



Une stratégie qui rappelle fortement l'approche défendue par Apple avec Apple Intelligence et son traitement local des données. Si Gemma 4 12B tient ses promesses, les utilisateurs de Mac pourraient bientôt disposer d'une IA performante, privée et utilisable hors ligne, sans dépendre systématiquement de ChatGPT ou de Gemini dans le navigateur.

Jusqu'à présent, la plupart des utilisateurs d'IA générative passent par des services hébergés dans le cloud comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces plateformes offrent des performances impressionnantes, mais nécessitent unet impliquent queDepuis quelques mois, une autre tendance prend de l'ampleur :. Plus compacts que leurs équivalents géants hébergés dans le cloud, ils s'exécutent directement sur l'ordinateur de l'utilisateur. L'avantage est double. D'un côté, les données restent sur la machine, ce qui. De l'autre, il devient possible d'utiliser certaines fonctions d'IA même sans connexion internet.Google propose déjà depuis plusieurs mois. La plateforme arrive désormais sur macOS. Contrairement à des outils comme Ollama ou LM Studio, qui permettent d'installer pratiquement n'importe quel modèle compatible avec le matériel de la machine, AI Edge Gallery se concentre exclusivement sur les modèles développés par Google.La principale nouveauté concerne donc. Avec ses 12 milliards de paramètres, ce modèle se positionne à mi-chemin entre les petits modèles locaux et les mastodontes hébergés dans le cloud.Google affirme que ses performances seraient comparables à celles d'un modèle beaucoup plus imposant de, tout en restant suffisamment léger pour fonctionner sur un ordinateur portable équipé de seulement 16 Go de mémoire vive.. Il peut traiter du texte, analyser des images et gérer certains contenus audio. Google met également en avant ses capacités de programmation et d'analyse de données directement sur l'appareil.L'application fonctionne comme un outil de dictée avancé. L'utilisateur parle, le logiciel transcrit automatiquement ses propos, corrige les hésitations, supprime les répétitions et améliore légèrement la formulation du texte.L'application permet également d'ajouter des termes personnalisés, des noms propres ou du jargon professionnel afin d'améliorer la précision de la transcription.