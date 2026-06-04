Gemini hors ligne ? Google apporte ses modèles IA en local sur Mac
Par Laurence - Publié le
Google continue de renforcer sa présence sur macOS, et vient de présenter plusieurs nouveautés destinées aux utilisateurs de Mac, afin de permettre d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle directement sur sa machine, sans connexion internet et sans passer par les serveurs du cloud (voilà bien une idée dans l'air du temps...). Au programme : l'arrivée de Google AI Edge Gallery sur macOS, le lancement du nouveau modèle Gemma 4 12B et une application de dictée intelligente baptisée Google AI Edge Eloquent.
Jusqu'à présent, la plupart des utilisateurs d'IA générative passent par des services hébergés dans le cloud comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces plateformes offrent des performances impressionnantes, mais nécessitent un accès permanent à internet et impliquent que les données transitent vers des serveurs distants.
Depuis quelques mois, une autre tendance prend de l'ampleur : les modèles locaux. Plus compacts que leurs équivalents géants hébergés dans le cloud, ils s'exécutent directement sur l'ordinateur de l'utilisateur. L'avantage est double. D'un côté, les données restent sur la machine, ce qui améliore la confidentialité. De l'autre, il devient possible d'utiliser certaines fonctions d'IA même sans connexion internet.
Google propose déjà depuis plusieurs mois AI Edge Gallery sur Android et iPhone. La plateforme arrive désormais sur macOS. Contrairement à des outils comme Ollama ou LM Studio, qui permettent d'installer pratiquement n'importe quel modèle compatible avec le matériel de la machine, AI Edge Gallery se concentre exclusivement sur les modèles développés par Google. La plateforme donne actuellement accès à cinq modèles de la famille Gemma, dont le tout nouveau Gemma 4 12B présenté aujourd'hui.
La principale nouveauté concerne donc Gemma 4 12B. Avec ses 12 milliards de paramètres, ce modèle se positionne à mi-chemin entre les petits modèles locaux et les mastodontes hébergés dans le cloud.
Google affirme que ses performances seraient comparables à celles d'un modèle beaucoup plus imposant de 26 milliards de paramètres, tout en restant suffisamment léger pour fonctionner sur un ordinateur portable équipé de seulement 16 Go de mémoire vive.
Gemma 4 12B est également multimodal. Il peut traiter du texte, analyser des images et gérer certains contenus audio. Google met également en avant ses capacités de programmation et d'analyse de données directement sur l'appareil.
En parallèle, Google lance également AI Edge Eloquent sur Mac. L'application fonctionne comme un outil de dictée avancé. L'utilisateur parle, le logiciel transcrit automatiquement ses propos, corrige les hésitations, supprime les répétitions et améliore légèrement la formulation du texte.
L'ensemble du traitement est réalisé localement sur l'ordinateur, sans envoi des données vers les serveurs de Google. L'application permet également d'ajouter des termes personnalisés, des noms propres ou du jargon professionnel afin d'améliorer la précision de la transcription.
Cette annonce illustre parfaitement l'évolution actuelle du marché de l'IA. Après plusieurs années dominées par les grands modèles hébergés dans le cloud, les acteurs du secteur cherchent désormais à rapatrier davantage d'intelligence directement sur les appareils.
Une stratégie qui rappelle fortement l'approche défendue par Apple avec Apple Intelligence et son traitement local des données. Si Gemma 4 12B tient ses promesses, les utilisateurs de Mac pourraient bientôt disposer d'une IA performante, privée et utilisable hors ligne, sans dépendre systématiquement de ChatGPT ou de Gemini dans le navigateur.
L'IA locale gagne du terrain
Jusqu'à présent, la plupart des utilisateurs d'IA générative passent par des services hébergés dans le cloud comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces plateformes offrent des performances impressionnantes, mais nécessitent un accès permanent à internet et impliquent que les données transitent vers des serveurs distants.
Depuis quelques mois, une autre tendance prend de l'ampleur : les modèles locaux. Plus compacts que leurs équivalents géants hébergés dans le cloud, ils s'exécutent directement sur l'ordinateur de l'utilisateur. L'avantage est double. D'un côté, les données restent sur la machine, ce qui améliore la confidentialité. De l'autre, il devient possible d'utiliser certaines fonctions d'IA même sans connexion internet.
Google AI Edge Gallery débarque sur Mac
Google propose déjà depuis plusieurs mois AI Edge Gallery sur Android et iPhone. La plateforme arrive désormais sur macOS. Contrairement à des outils comme Ollama ou LM Studio, qui permettent d'installer pratiquement n'importe quel modèle compatible avec le matériel de la machine, AI Edge Gallery se concentre exclusivement sur les modèles développés par Google. La plateforme donne actuellement accès à cinq modèles de la famille Gemma, dont le tout nouveau Gemma 4 12B présenté aujourd'hui.
Gemma 4 12B vise les Mac équipés de 16 Go de RAM
La principale nouveauté concerne donc Gemma 4 12B. Avec ses 12 milliards de paramètres, ce modèle se positionne à mi-chemin entre les petits modèles locaux et les mastodontes hébergés dans le cloud.
Google affirme que ses performances seraient comparables à celles d'un modèle beaucoup plus imposant de 26 milliards de paramètres, tout en restant suffisamment léger pour fonctionner sur un ordinateur portable équipé de seulement 16 Go de mémoire vive.
Gemma 4 12B est également multimodal. Il peut traiter du texte, analyser des images et gérer certains contenus audio. Google met également en avant ses capacités de programmation et d'analyse de données directement sur l'appareil.
Une nouvelle application de dictée intelligente
En parallèle, Google lance également AI Edge Eloquent sur Mac. L'application fonctionne comme un outil de dictée avancé. L'utilisateur parle, le logiciel transcrit automatiquement ses propos, corrige les hésitations, supprime les répétitions et améliore légèrement la formulation du texte.
L'ensemble du traitement est réalisé localement sur l'ordinateur, sans envoi des données vers les serveurs de Google. L'application permet également d'ajouter des termes personnalisés, des noms propres ou du jargon professionnel afin d'améliorer la précision de la transcription.
Qu'en penser ?
Cette annonce illustre parfaitement l'évolution actuelle du marché de l'IA. Après plusieurs années dominées par les grands modèles hébergés dans le cloud, les acteurs du secteur cherchent désormais à rapatrier davantage d'intelligence directement sur les appareils.
Une stratégie qui rappelle fortement l'approche défendue par Apple avec Apple Intelligence et son traitement local des données. Si Gemma 4 12B tient ses promesses, les utilisateurs de Mac pourraient bientôt disposer d'une IA performante, privée et utilisable hors ligne, sans dépendre systématiquement de ChatGPT ou de Gemini dans le navigateur.