La CNIL inflige 5 millions d'euros à la Macif pour ses mots de passe stockés en clair
Par Vincent Lautier - Publié le
Macif Vie, la filiale d'assurance-vie de la Macif, est sanctionnée par la CNIL pour avoir conservé en clair près de 1,8 million de mots de passe de ses clients. Le dossier contient aussi un journal de connexions gardé depuis 2003 et un compte unique partagé par huit salariés. Et il n'a même pas fallu de piratage pour en arriver là.
Alertée fin 2023, la CNIL est venue contrôler Macif Vie à Niort en mai 2024. Elle y a trouvé près de 1,8 million de mots de passe d'accès aux espaces clients stockés en clair, lisibles par n'importe quelle personne ayant accès aux bases de l'assureur. Plus de 730 000 d'entre eux figuraient en plus dans le journal des connexions, un fichier qui devait être purgé au bout d'un an mais qui remontait en réalité à 2003. La formation restreinte balaie l'argument de l'absence de fuite,
Le reste du dossier n'est pas plus flatteur. Huit salariés se partageaient un seul compte pour consulter la base des 1,3 million de clients titulaires d'un contrat d'assurance-vie, ce qui empêchait de savoir qui avait consulté, modifié ou supprimé une donnée. Les messages envoyés via le formulaire de contact étaient conservés sans limite, le plus ancien datait de novembre 2010, et certains contenaient des IBAN complets. Même la correction a traîné, puisque les mots de passe ont d'abord été protégés avec une fonction de hachage Oracle, jugée obsolète, avant l'arrivée le 25 avril 2026 d'Argon2 et d'un vrai hachage salé, ce que l'ANSSI recommande depuis 2013.
Le rapporteur de la CNIL réclamait au départ 9 millions d'euros, calculés sur le chiffre d'affaires du groupe, avant de redescendre à 7 millions lors de l'audience d'octobre. Au final ça sera 5 millions, en tenant compte des corrections faites pendant la procédure, avec un journal purgé en juillet 2024 et des messages du formulaire maintenant supprimés au bout d'un mois. La délibération publiée le 18 novembre ne nomme pas l'assureur, la Macif ayant plaidé le risque pour sa réputation, mais le groupe a confirmé être concerné et assure qu'aucune donnée de ses clients n'a été divulguée. Il lui reste deux mois pour contester la sanction devant le Conseil d'État.
Stocker 1,8 million de mots de passe en clair en 2024, pour une entreprise qui gère l'épargne de ses clients, c'est un niveau de négligence qu'on n'attend même plus d'un petit site amateur. La Macif insiste sur le fait que rien n'a fuité, et c'est vrai, mais la CNIL a raison de rappeler que la sécurité ne se juge pas au nombre de piratages évités. D'ailleurs, France Travail avait payé le même tarif en janvier, après une fuite touchant 36,8 millions de personnes. Vu sous cet angle, l'assureur s'en sort plutôt bien.
Un contrôle à Niort
Alertée fin 2023, la CNIL est venue contrôler Macif Vie à Niort en mai 2024. Elle y a trouvé près de 1,8 million de mots de passe d'accès aux espaces clients stockés en clair, lisibles par n'importe quelle personne ayant accès aux bases de l'assureur. Plus de 730 000 d'entre eux figuraient en plus dans le journal des connexions, un fichier qui devait être purgé au bout d'un an mais qui remontait en réalité à 2003. La formation restreinte balaie l'argument de l'absence de fuite,
peu important que cette vulnérabilité ait été exploitée ou non par un attaquant, et juge l'entreprise
à tout le moins, particulièrement négligente.
Huit salariés, un seul compte
Le reste du dossier n'est pas plus flatteur. Huit salariés se partageaient un seul compte pour consulter la base des 1,3 million de clients titulaires d'un contrat d'assurance-vie, ce qui empêchait de savoir qui avait consulté, modifié ou supprimé une donnée. Les messages envoyés via le formulaire de contact étaient conservés sans limite, le plus ancien datait de novembre 2010, et certains contenaient des IBAN complets. Même la correction a traîné, puisque les mots de passe ont d'abord été protégés avec une fonction de hachage Oracle, jugée obsolète, avant l'arrivée le 25 avril 2026 d'Argon2 et d'un vrai hachage salé, ce que l'ANSSI recommande depuis 2013.
Une facture allégée
Le rapporteur de la CNIL réclamait au départ 9 millions d'euros, calculés sur le chiffre d'affaires du groupe, avant de redescendre à 7 millions lors de l'audience d'octobre. Au final ça sera 5 millions, en tenant compte des corrections faites pendant la procédure, avec un journal purgé en juillet 2024 et des messages du formulaire maintenant supprimés au bout d'un mois. La délibération publiée le 18 novembre ne nomme pas l'assureur, la Macif ayant plaidé le risque pour sa réputation, mais le groupe a confirmé être concerné et assure qu'aucune donnée de ses clients n'a été divulguée. Il lui reste deux mois pour contester la sanction devant le Conseil d'État.
On en dit quoi ?
Stocker 1,8 million de mots de passe en clair en 2024, pour une entreprise qui gère l'épargne de ses clients, c'est un niveau de négligence qu'on n'attend même plus d'un petit site amateur. La Macif insiste sur le fait que rien n'a fuité, et c'est vrai, mais la CNIL a raison de rappeler que la sécurité ne se juge pas au nombre de piratages évités. D'ailleurs, France Travail avait payé le même tarif en janvier, après une fuite touchant 36,8 millions de personnes. Vu sous cet angle, l'assureur s'en sort plutôt bien.