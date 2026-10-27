60 000 départs volontaires chez Microsoft : un salarié sur quatre concerné

On en dit quoi ?



Le mot volontaire fait le plus gros du boulot dans cette annonce. Personne n'imagine Microsoft financer des dizaines de milliers de départs par générosité, et si les candidatures ne suffisent pas, on sait à peu près comment ce genre d'histoire se termine en général. Retrouver les équipes Copilot parmi les candidates au départ devrait quand même refroidir tous ceux à qui on répète que l'IA va créer plus d'emplois qu'elle n'en supprime. Chez Microsoft, pour le moment, elle paie surtout des portes de sortie.