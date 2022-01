TV+ dévoile les premières images de Suspicion avec Uma Thurman

The Beanie Bubble

Cette semaine est décidément dédiée aux Services pour Apple . Après avoir publié un rapport des plus positifs en début de semaines,Lorsque le fils d'une éminente femme d'affaires américaine est enlevé dans un hôtel de New York, tous les regards se portent sur quatre citoyens britanniques d'apparence ordinaire, qui se trouvaient sur place la nuit en question. Rappelons que ce drama en huit épisodes mettra en vedette Uma Thurman (" Kill Bill ", " Pulp Fiction "), mais également Kunal Nayyar (" The Big Bang Theory "), Noah Emmerich ("The Americans"), Georgina Campbell (" Black Mirror "), Elizabeth Henstridge (" Les Agents du S.H.I.E.L.D. ").Par ailleurs,un nouveau film réalisé par Kristin Gore ( Saturday Night Live Futurama ) et Damian Kulash (OK Go). On y retrouvera également Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook et Geraldine Viswanathan., et s'attardera sur les femmes qui ont contribué au succès de Ty Warner et des célèbres peluches !