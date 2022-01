TV+ : un documentaire sur les dessous de Dickinson, le dernier Samuel L. Jackson

From Dickinson, With Love

The Last Days of Ptolemy Grey

Ainsi la firme vient de partager un documentaire assez conséquent dévoilant le tournage de Dickinson , et ce, en l'honneur de dernière saison de la série. Intituléelaisse la parole à l'actrice et productrice exécutiveet la créatrice de la série. Ces dernières nous livrent leurs réflexions sur la production et l'évolution du show tout au long des trois saisons.Basée sur le roman à succès de Walter Mosley , cette mini-série comptera six épisodes diffusés sur cinq semaines. Elle permettra de retrouverdans le rôle phare, celui d'un homme rongé par la maladie et oublié par l'ensemble de ses proches.Entrent ainsi en lice les contenus phares de la plateforme, comme CODA The Morning Show , ou encore The Tragedy of Macbeth … Les gagnants seront dévoilés en direct lors de la 28e cérémonie annuelle des SAG,