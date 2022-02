GH6 : Panasonic officialise la sortie de son nouvel hybride micro 4/3

GH

Il faut dire que l'annonce de son développement date presque d'un an, le boitier aurait du sortir fin 2021, et il n'arrivera finalement qu'au printemps 2022 :Pour rappel, la série GHX est basée sur un boitier hybride muni d'un. Il a longtemps été plébiscité par les vidéastes, notamment sur YouTube, aussi bien pour ses qualités dynamiques que ses spécifications souvent en avance sur la concurrence, le tout à un prix défiant toute concurrence. Mais depuis quelques années, lea perdu un peu de sa superbe, surtout face à la série Alpha de Sony, les Z de Nikon ou du R6 de Canon, et leurs capteurs plein format, leur stabilisation intégrée et surtout, un autofocus bien meilleur que chez Pana., sans limite de temps à condition de rester dans des températures définies par le constructeur (pas plus de détails jusque là). On pourra grimper en 4K 10-bit 120FPS pour les ralentis, à la fois en High Frame Rate (HFR) et Variable Frame Rate (VFR). Rien de très inédit désormais, cessont désormais assez courantes chez la concurrence, qui propose même de la 8K RAW enregistrée en interne.Panasonic a également mentionnémais sans plus de détails. Nous aurons toutes les spécifications, avec une disponibilité sans doute autour du printemps.