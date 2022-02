Panasonic Lumix GH6 : 4K120, ProRes et 25MP à 2199 €

petit

• Capteur micro 4/3 de 25,2MP

• Puce Venus Engine (2x plus puissante)

• Sensibilité 25 600 ISO en photo et 12 800 ISO en vidéo

• Stabilisation Dual IS 2 (7,5 stops)

• Rafale à 14 FPS, 8FPS avec autofocus continue

• Apple ProRes 5,7K 4:2:2 10 bit en interne (30FPS - 1903 Mb/s)

• 4K 120 FPS 4:2:0 10 bit

• FullHD en 300FPS

• V-Log en option

Ce nouveau compact à objectif interchangeable ne lâche donc pas le format micro 4/3 à l'heure où Sony,, comme la 4K60 ou une très bonne stabilisation, mais ce temps est révolu, la concurrence ayant largement dépassé le constructeur., mais aussi la vidéo de terrain. Sur ce plan, Pana reste efficace, mais il va devoir batailler pour se faire une place sur un marché désormais bien mature.Voici donc la fiche technique de l'appareil :Le GH6 pourra enregistrer sur un SSD, en 4K à 120 FPS en raw avec un Atomos Ninja V+ mais uniquement avec une MAJ système -pas de date précisée.Fonction intéressante, le boitier peut. Panasonic estime également que l'autofocus est enfin efficace (350 points), alors qu'il était assez médiocre sur le GH5 face à Canon/Sony/Nikon mais il faudra alors acheter de nouvelles optiques pour en profiter -ouch. Il peut détecter les humains mais aussi les animaux ou les objets en déplacement.Sur la partie vidéo,, ce qui augmente la taille du boitier et génère potentiellement du bruit en interne. Il faudra attendre les premiers retours pour juger de la pertinence de cet accessoire, surtout en vidéo.Enfin, pour la connectique, on notera l'arrivée d'un, une prise HDMI 2.1, un lecteur CFExpress Type B et une carte SD.