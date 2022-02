Disney+ affiche 130 millions d'utilisateurs (très, très loin devant Apple TV+)

deux ans maximum

En cette période de résultats, certains affichent des chiffres impressionnants. Sia refusé de fournir le nombre d’abonnés à Apple TV+ , il a tout de même annoncé 785 millions d’abonnés tous services confondus ! Qu'à cela ne tienne,La plateforme a ainsi gagné, affichant une croissance à faire pâlir Netflix . Le vétéran du streaming possède certes quasiment le double d'abonnés (), mais n'a gagné que 8,2 millions de comptes payants sur la même période.Lancé en novembre 2019, Disney+ mise avant tout sur la croissance, visant l'équilibre pour 2024. Au delà, elle joue sur son-ce que ne peut faire Apple TV+ - et prévoit de consacrer une enveloppe de 22 milliards de dollars à ses contenus en 2022 (l'équivalent du budget R&D d'Apple en 2021 ! ), et ce, sans même compter le sport !Désormais, la bataille se joue sur, où le nombre d'abonnés a bondi de 40% sur un an. Pour cela, les plateformes ont décidé d'opter pour un. Ainsi Disney a lancé en production 340 programmes originaux produits hors des Etats-Unis. Ces derniers devraient être disponibles d'ici, a préciséRappelons que Disney+ n'est présent que sur 60 pays, contre plus de 190 pour Netflix , mais prévoit d'en ajouter, où la différence risque alors de faire encore plus mal. D'ici là, on espère qu' Apple TV+ se sera un peu plus remplumée, même si elle préfère la qualité à la quantité...