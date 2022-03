Disney+ : seriez-vous tentés par une formule moins chère financée par la pub (MàJ : Disney confirme l'offre) ?

Selon nos confrères de The Information . Cet abonnement plus accessible serait, tout du moins dans un premier temps, réservé aux US, et pourrait alors permettre à Disney d'engranger les abonnés (le service en compte plus de 100 millions au niveau mondial) et ainsi atteindre plus rapidement le seuil de rentabilité que la firme espère pour 2024. Cette nouvelle formule pourrait s'accompagner, toujours aux US, d'une augmentation du tarif de base (7,99$ actuellement, contre 8,99€ sur notre territoire) . MàJ :