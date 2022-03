Netflix, Activision Blizzard et Epic suspendent leurs services en Russie

compte tenu des circonstances sur le terrain, nous avons décidé de suspendre notre service en Russie

Après avoir interrompu la production de plusieurs projets dans le pays (dont une adaptation d'Anna Karénine de Tolstoï),. Selon le porte-parole de la firme,. Netflix avait également déclaré la semaine dernière qu'elle ne respecterait pas la loi russe Vitirina TV exigeant que les firmes audiovisuelles comptant plus de 100 000 abonnés (Netflix disposerait d'environ 1 million d'abonnés en Russie) diffusent 20 chaines publiques gratuites.De leur côté,. Les deux firmes rejoignent ainsi des sociétés comme Electronic Arts (qui a retiré les équipes nationales et les clubs russes de ses jeux de sport), ou encore CD Projekt. En 2021, la Russie était le huitième plus gros consommateur de jeux vidéo avec 2,7 milliards de dollars de revenus pour l'industrie.