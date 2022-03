TV+ est encore bien loin des 30% des quota européens

Midnight Family

Güeros

The Untamed

La Jauría

Spencer

Now and Then

Echo 3

. Cette dernière est en effet un drame médical en 10 épisodes créé par Gibrán Portela () et Julio Rojas (), et produit par Pablo Larraín et Juan de Dios Larraín (), avec(en photo ci-contre) dans le rôle principal.Des noms qui évoquentet pour cause ! Actuellement en production àet inspirée d'un documentaire éponyme, la nouvelle série mettra en vedette un. Outre Acapulco, la série bilingue de Cupertino , la firme compte d'autres programmations, comme le prochain thriller anglo-hispaniquequi sortiraou encore(un thriller se déroulant entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, et écrit par le producteur et écrivain Mark Boal) et enfin de nouveaux contenus d'Alfonso Cuarón.En effet, depuis 2018, les plateformes de streaming sont tenues de respecter unet une contribution proportionnelle aux revenus générés dans les pays de l’UE.Si Netflix ou Amazon Prime Vidéo affichent déjà un catalogue bien complet (dont d'excellentes séries françaises),, et ce, même si elle creuse l'écart avec certains de ses concurrents. En effet, elle rattrape lentement mais surement HBOmax (qui vient pourtant de débarquer en Europe).