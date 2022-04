Plex veut devenir le Google des contenus en streaming

La firme indique ainsi que selon une étude menée aux US, les utilisateurs disposent en moyenne de quatre abonnements, et près de 50 % des personnes interrogées ont du mal à savoir quel contenu se trouve sur quel service, tandis que 44 % ont du mal à trouver quelque chose à regarder.Une fois les différents compte renseignés au sein de l'interface,, et si la diffusion est possible via un de vos abonnements ou nécessite de passer à nouveau à la caisse.La section Universal Watchlist conservera en mémoire les différentes recherches et sera capable d'afficher le service adéquat, y compris si le film est depuis disponible au sein d'un autre catalogue. Mieux, la recherche fonctionne également avec les contenus stockés par l'utilisateur et l'analyse se fait en local (la liste de vos films ne sera pas envoyée sur les serveurs de Plex).