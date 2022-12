L'Echo Show 15 devient une TV d'appoint avec l'arrivée de Fire TV (+promo)

Fire TV sur l'Echo Show 15

Interface tactile, Alexa ou télécommande

Grâce à la dernière mise à jour du système Fire OS, numérotée 7.5.0.1 et déployée cette semaine,. Du point de vue de l'utilisateur, c'est une très bonne idée, qui aurait due être disponible au lancement et qui redonne de l'intérêt au produit qui se transforme en petite smart TV. Il sera donc possible de regarder vos programmes favoris sur l'écran de 15 pouces Full HD, que ce soit sur Prime Video, Twitch, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov, myCanal, ARTE ou d'autres services compatibles. Un nouveau widget Fire TV fait son apparition, permettant de placer un raccourcis vers les programmes récemment consultés sur la page d'accueil.L'interface Fire TV sur l'Echo Show 15 est accessible de plusieurs façons. Il est ainsi possible de demander à Alexa de lancer un programme spécifique ou d'afficher l'écran d'accueil via une requête vocale, d'opter pour l'interface tactile adaptée à l'écran de l'Echo Show 15, ou encore de connecter la télécommande Alexa de troisième génération ou la version Alexa Pro avec rétroéclairage activé par le mouvement et une pratique option de localisation (deux fonctionnalités fort intéressantes dont on aimerait vraiment disposer sur la télécommande Siri, n'est-ce pas Apple ?) afin de profiter d'une expérience plus proche de celle offerte sur un téléviseur. Si un tel appareil vous tente (cela peut également faire un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année),au lieu de 249,99 euros.