Test Apple TV 4K 2022 : mieux, pour moins cher

Rappel des caractéristiques techniques

Apple TV 4K 2022 à gauche, 2021 à droite

Premières impressions

j'aurais du mal à faire la différence entre le nouveau modèle et mon Apple TV 2021 lors d'un test à l'aveugle. Cela dit, l'Apple TV 4K 2022 semble légèrement plus rapide lorsqu'il s'agit de naviguer entre l'écran d'accueil et les applications, et même potentiellement dans les applications également. La nouvelle venue offre également un coup de pouce lorsqu'il s'agit d'utiliser l'Apple TV en tant que console de jeu, particulièrement sur les titres Apple Arcade et les jeux de l'App Store les plus exigeants sur le plan graphique. Avec une prise en charge étendue des manettes via la dernière mise à jour de tvOS, l'Apple TV est une meilleure console de jeu que jamais combinée aux performances de l'A15.

Le modèle 2022 apporte des améliorations matérielles qui, avec la réduction de prix, en font une évidence pour quiconque cherche à s'offrir sa première Apple TV ou à mettre à niveau un modèle Apple TV HD vieillissant

Entre la baisse de prix, un format plus compact et plus léger et un processeur rapide, l'Apple TV 4K est une option plus compétitive sur un marché très encombré

vous aurez du mal à ressentir cette différence si vous effectuez une mise à niveau à partir du modèle 4K précédent. Ce sont les utilisateurs de l'Apple TV HD qui apprécieront vraiment cette hausse de performances

en ce qui concerne les propriétaires actuels d'Apple TV 4K, à moins que vous n'ayez un téléviseur Samsung 4K dans votre salon et que vous attendiez avec impatience le HDR10 Plus, il n'y a aucune raison impérieuse de passer d'un modèle précédent à celui-ci.

Cette troisième itération de l'Apple TV 4K embarque une puce A15 Bionic étrennée en 2021 avec les iPhone 13 et l'iPad mini 6, la prise en charge des formats HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu'(mais le câble n'est pas fourni dans la boîte). L'A15 est épaulée par 4 Go de RAM et annoncée 50% plus rapide sur la partie CPU et 30% plus performant pour la GPU que l'A12 de la génération précédente (qui disposait de 3 Go de RAM). Ce surplus de puissance et de mémoire sera bienvenue pour un nouvel achat, mais nous n'avons pas noté de problèmes de fluidité flagrants sur la génération précédente lancée en 2021 (n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires ci-dessous si vous rencontrez des problèmes sur ce point).La nouvelle Apple TV 4K dispose également d'une meilleure efficacité énergétique grâce à la puce A15,, contrairement aux modèles précédent qui étaient équipés d'un ensemble ventilateur/dissipateur thermique en partie en métal. Cette différence de conception interne(31 millimètres pour cette Gen3 contre 35 millimètre sur la génération précédente),(93 millimètres de large et de long pour cette génération et 98 millimètres pour la version précédente)(208 grammes pour la version Wi-Fi, 214 pour le modèle 128 Go doté d'un port Ethernet, et 425 grammes pour l'ancienne génération). Cette version fanless sera donc totalement silencieuse en toutes circonstances, mais la version précédente était déjà bien lotie sur ce point, même pendant les grosses chaleurs.Apple revoit également l'étagement de la gamme avec un stockage débutant à 64 Go au lieu de 32 Go, mais une connectivité qui se limite alors au Wi-Fi.(à l'heure du streaming, un tel espace de stockage n'étant pas forcément nécessaire pour de nombreux utilisateurs qui ne cumulent pas les applications, ni les contenus en local pesant plusieurs Go). Pourtant, Apple présente également sa nouvelle Apple TV 4K comme un hub domotique HomeKit (et bientôt Matter/Thread), dont la stabilité est souvent plus importante avec une connexion filaire (offrant souvent des débits plus élevés, pratique pour diffuser du contenu UHD en local, par exemple via Plex). Ainsi,(dommage) et les deux versions font l'impasse sur le Wi-Fi 6E. Les deux nouveaux modèles sont d'ores et déjà disponible aux tarifs respectifs de 169 et 189 euros (pour 20 euros, nous vous conseillons donc d'opter pour la verrion 128 Go afin de disposer du port Ethernet et de la compatibilité Thread), avec de premières livraisons prévues entre le 4 et le 9 novembre. Pour rappel, l'Apple TV 4K précédente dotée de 32 Go était commercialisée au tarif de 199 euros (219 euros pour la version embarquant 64 Go), la baisse de prix est donc bienvenue, quel que soit le modèle. La nouvelle télécommande Siri Remote avec USB-C est également commercialisée seule à 69 euros.L'ensemble des journalistes fait le même constat, à savoir que, cela ne pourra qu'être un plus à l'avenir. Darrell Etherington de TechCrunch indique ainsi-pour Quick Media Switching Variable Refresh Rate- qui permettra d'éviter les écrans noirs entre les contenus n'affichant pas le même taux de rafraîchissement.Selon Jacob Krol de The Street qui précise que, ajoutantAu niveau des doléances,, ainsi que les piètres performances de Siri face à ses concurrents.