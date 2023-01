Synology propose un nouveau NAS 2 baies performant avec le DS723+

Synology DS723+

Du 10 GbE en option

Ce nouveau modèle pensé pour le grand public et les petites entreprises étoffe la gamme en proposant. Ce modèle dispose de deux baies pour des disques durs et SSD aux formats 3,5 et 2,5 pouces, tout en proposant(pour un NAS)basé sur l'architecture Zen de première génération et comptant 2 cœurs et 4 threads avec une cadence de base fixée à 2,60 GHz (3,10 GHZ en Turbo sur un cœur), épaulé par 2 Go de RAM DDR4 ECC (1 module de 2 Go installé en usine sur les deux empalements SO-DIMM disponibles, extensible à 32 Go par l'utilisateur), ainsi que deux emplacements pour SSD NVMe pour ajouter du stockage ou accélérer le cache.via un port PCIe propriétaire (il faudra donc opter pour une carte du constructeur comme l' E10G22-T1 à 173 euros ) afin de profiter de meilleurs débits, en sus du boitier additionnel DX517 ajoutant 5 baies pour le stockage. Le boitier dispose d'un port USB 3.2 Gen1 en façade, de deux ports Ethernet Gigabit, ainsi qu'un port eSATA.. Ce NAS pourrait donc être une solution intéressante et devrait être rapidement disponible au tarif de 399 euros. Ceux qui souhaitent un NAS disposant d'une puce dédiée pour l'encodage/décodage vidéo et d'une sortie HDMI devront toutefois passer leur chemin.