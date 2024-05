Apple Music est disponible en Dolby Atmos sur les TV LG !

Apple Music s'écoute en Dolby Atmos sur les TV LG !

Bientôt sur les autres téléviseurs ?

Il n'était pas possible de profiter d'Apple Music en Dolby Atmos depuis une TV connecté, même si cette dernière disposait de l'App, et il fallait alors se rabattre sur du matériel supplémentaire, comme une Apple TV, un HomePod ou d'une enceinte/barre de son Sonos pour profiter d'Apple Music en Dolby Atmos depuis un téléviseur. Grâce à la dernière mise à jour de l'App Apple Music pour les TV LG,, ou encore en reliant un système de diffusion à cette dernière pour un effet plus intéressant.Cette nouvelle fonction a été dénichée par nos confrères de FlatpanelsHD et. Reste savoir si cette nouvelle possibilité, certainement adoubée par Apple, sera proposée sur les téléviseurs des autres constructeurs. Si les haut-parleurs intégrés sont souvent annoncés comme compatibles Dolby Atmos, le résultat est assez aléatoire, au mieux. Il est toutefois possible d'ajouter un système sonore adéquat et certains modèles sont livrés avec une ou plusieurs enceintes externes, permettant de profiter du format Dolby Atmos dans de meilleures conditions.Bien entendu,. D'ailleurs, avant d'adopter le Dolby Atmos comme format par défaut sur votre téléviseur, et même si ce dernier est certifié compatible, je vous invite à faire un essai au préalable entre ce format et une simple stéréo. Le résultat est fréquemment à l'avantage de la stéréo avec un son plus précis, et sans effet de spatialisation parfois trop chimique pour servir réellement la musique ou la bande sonore d'un film.