Des milliers de TV LG touchées par une faille de sécurité : quels sont les modèles concernés ?

Des failles de sécurité sur de nombreuses TV LG

• webOS 4.9.7 - 5.30.40 sur LG43UM7000PLA

• webOS 5.5.0 - 04.50.51 sur OLED55CXPUA

• webOS 6.3.3-442 (kisscurl-kinglake) - 03.36.50 sur OLED48C1PUB

• webOS 7.3.1-43 (mullet-mebin) - 03.33.85 sur OLED55A23LA

Comment s'en protéger ?

selon un rapport de Bitdefender . La firme garde un œil sur les éventuelles failles des différents systèmes des objets connectés qui peuplent nos foyers, et l'analyse de l'écosystème d'un des acteurs majeurs du marché des téléviseurs lui a fait tirer la sonnette d'alarme.La faille CVE-2023-6317 permettait ainsi degrâce à une autre faille nommée CVE-2023-6318. Deux autres failles (CVE-2023-6319 et CVE-2023-6320) permettaient d'installer des malwares en trompant le système de sécurité.Ces failles de sécurité pouvaient permettre àA partir de là, il était alors envisageable de mettre la main sur des données confidentielles de l'utilisateur, mais égalementSelon le rapport des experts en sécurité les modèles et systèmes concernés sont les suivants :Les téléviseurs LG concernés sont surtout en Corée du Sud ou aux US, mais il est probable que certaines unités soient actuellement sur notre territoire. Alors doit-on pour autant paniquer si l'on dispose d'un des modèles concernés ? Pas vraiment. En effet,. Il faudra toutefois bien vérifier que les mises à jour automatiques sont activées, et installer la dernière mouture si ce n'est pas le cas.Pour rappel, outre les TV,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.