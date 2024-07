Oqee de Free débarque sur les TV Philips ! Quelles sont les TV compatibles ?

Oqee by Free est disponible sur les TV Philips !

Qu'est-ce qu'OQEE ?

OQEE permet d’accéder à plus de 220 chaînes TV incluses, y compris celles de la TNT ainsi qu’à de nombreux services de replay. Ils bénéficient des fonctionnalités avancées telles que le contrôle du direct, le start-over et la reprise de lecture.



Pour enrichir leur expérience, les abonnés peuvent également profiter d’OQEE Ciné, le service de vidéo à la demande inclus et illimité de Free.



OQEE Ciné propose aux abonnés un catalogue riche et varié de plus de 500 films et séries disponibles à tout moment, à volonté et sur tous leurs écrans.







Parmi les nouveautés de ce début d'année : White House Down, Fanfan la Tulipe, Scary Movie, Rencontres du troisième type, Angry Birds : le film, Taxi Driver et une sélection de stand-ups qui débute avec Malik Bentalha.



Pour rappel, tous les abonnés Mobile Free titulaires d’un abonnement Freebox avec le service de télévision profitent déjà de l’appli TV OQEE by Free. Il leur suffit d’utiliser leurs identifiants Freebox pour se connecter.

OQEE by Free est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs du Forfait Free 5G, qu’ils soient déjà abonnés ou nouveaux.



Après Samsung et plus récemment LG,Philips est un des leaders du marché des téléviseurs en France et de nombreux abonnés Free demandaient à cor et à cri la disponibilité d'une application dédiée permettant de profiter d'Oqee sur leur téléviseur.rejoignent donc aujourd'hui les TV Samsung et LG, iOS/iPadOS, Android, l'Apple TV, les Fire TV d'Amazon, ainsi que certains boitiers TV Android, en sus, bien évidemment des décodeurs du fournisseur d'accès sur lesquels Oqee est disponible.