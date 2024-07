De la 8K60 RAW en interne dans l'EOS R5 Mark II et un nouveau EOS R1 pour les pros !

EOS R5 Mark II : quelles sont les nouveautés ?

De la 8K RAW en interne !

pomper

Des évolutions bienvenues

Prix et disponibilités

Canon R1 : le nouveau 1DX !

Ces boitiers professionnels sont aujourd'hui d'une extrême polyvalence, permettant d'être utilisé aussi bien en photo qu'en vidéo.et de nos photos produits.Déjà,, ce qui permet d'accélérer les traitements et d'éviter le Rolling Shutter.grâce à sa puce Digic X + Digic Accelerator, dédiée au Deep Learning. Rappelons que sous ces appellations maison se cachent souvent du Qualcom Snapdragon légèrement adapté. Déjà sur le podium des meilleurs autofocus du marché, le japonais pourrait bien devancer définitivement tous ses concurrents -à tester évidemment.. Mais avec son petit buffer de 230 clichés (RAW+JPEG), ce n'est pas encore le boitier idéal pour la photo sportive.En vidéo,. La 4K est toujours à 120P maximum, mais un nouveau mode 2K permet de filmer à 240FPS, assez inédit ! Canon propose aussi un nouveau format MP4 (XF-AVC S et XF-HEVC S) qui offre plus de données pour la post-prod. A noter qu'avecMais la plus grosse évolution concerne surtout, permettant d'augmenter les temps de prise de vue en 4K60 et en 8K. Mieux, avec un gripe spécifique, il est même possible de rajouter un ventilateur externe, qui vientl'air chaud. Sans le gripe, vous pourrez filmer, histoire de mieux ventiler la puce. L'écran et l'EVF n'ont pas changé et les habitués du Mark i retrouveront immédiatement leurs habitudes. Le double slot SD/CF est toujours là, quelle bonne idée !La connectivité prend également un bon coup de fouet avec l'arrivée d'une(normal), mais pas de changement pour les deux prises mini jack 3,5 mm (casque et micro), la prise synchro-flash et celle pour la télécommande.Enfin, signalons. Le boitier est aussi compatible USB Power Delivery, ce qui devrait permettre une recharge plus rapide que précédemment si vous le branchez à un gros chargeur.Assez proche du R5. Il hérite également de toutes les fonctions AF et IA du R5, avec l'intégrations des sports (basket et foot).Grâce à ce capteur plus modeste,. A noter la possibilité de passer de 24 à 96 Mpx pour les agrandissements à partir des données issues du capteur -à vérifier IRL.En vidéo, pas de 8K60 comme sur le R5, mais, sans limite grâce à un refroidissement exemplaire.Enfin,, et un agrandissement de 0,9x, avec une fréquence de 120 Hz.