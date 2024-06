Netflix ne fonctionnera plus sur ces Apple TV dès le mois prochain !

Netflix ne prendra plus en charge les Apple TV Gen 2 et Gen3

Netflix annonce officiellement. Certains utilisateurs ont ainsi reçu le mail confirmant l'arrêt du service via l'application sur les Apple TV lancées respectivement en 2010 et 2012. L'Apple TV de seconde génération dotée d'une puce A4 s'en tenait au 720p et était la toute première à arborer le coloris noir et un design revu. Quant à la troisième génération, elle était équipée d'une puce A5 et était la première à diffuser en 1080p.et que Netflix ne prendra également plus en charge son App sur des téléviseurs connectés de Sony, LG et Samsung datant de 2006 à 2010 pour des raisons de sécurité.Netflix justifie l'abandon de ces périphériquespréférant ainsi se concentrer sur les appareils capables d'offrir l'ensemble des fonctionnalités et compatibles avec les dernières mises à jour du service.Si vous disposez d'une de ces Apple TV et que vous souhaitez toujours profiter de Netflix, vous pouvez, comme le très satisfaisant Fire TV Stick 4K Max d'Amazon.