GoPro HERO13 : quelles sont les nouveautés ?

GoPro HERO13 : toutes les nouveautés !

Prix et disponibilités

• La HERO13 Black vendue seule (449,99 €)

• L’édition HERO13 Black Creator Edition accompagnée de la poignée d’alimentation Volta, du module médias et du module d’éclairage (679,99 €).

HERO : la version mini !

HERO (229,99 €) est disponible en précommande dès aujourd’hui.

Avec une, le fabricant a préféré corriger ses bugs, améliorer l'autonomie et offrir plus de possibilités au moment de la prise de vue.Chaque objectif seraet à l’environnement pour un rendu optimal.GoPro propose. Ils sont évidemment étanches, résistants aux rayures et dotés d’un revêtement hydrophobe. :Si la caméra utilise toujours la même puce GP2, le capteur peut désormais afficher. Pour certains sports, offrir un tel débit d'image est tout simplement inédit, y compris sur de gros boitiers professionels, souvent limités à 120 voire 240p., ce qui le place au niveau de l'iPhone, pour offrir une meilleure dynamique à l'image. A tester, évidemment !Sur la partie sonore,(sonetou un réglage), sans pour autant négliger les bruits ambiants., mais qui pourrait offrir un chiffre encore plus élevé suivant les conditions de tournage, y compris en cas de forte chaleur ou de météo très froide. En revanche, il faudra racheter tous vos packs, car il n'y a plus de rétrocompatibilité avec les générations précédentes.et aux filetages de fixation 1/4-20, une très bonne idée deprise de la DJI Osmo Action 4 que l'on a testée l'an dernier. Pour ceux qui ont un usage modéré (en voiture, à moto), ce système est plus rapidement à clipser que les vis.. Les transferts et la vidéo en directe seront quand même jusqu’à 40 % plus rapides., ce qui permet d'intégrer les vidéos dans des applications tierces qui prennent en compte la vitesse, le trajet, le terrain, l’altitude et les G.Les vidéastes ont le choix entre :Elle présente un. Les vidéos grimpent jusqu'en 4K ultra HD et Full HD 1080p, les photos 12 MP, et les ralentis le mouvement en 2.7K à 60 images par seconde.On peut également, choisir un format d’image 16:9, la stabilisation vidéo HyperSmooth avec l’application Quik et une batterie à haute autonomie Enduro.