George Clooney et Brad Pitt face à Matt Damon sur Apple TV+

Des années après les Ocean’s Eleven, ils signent leur retour ! A l’instar deou, la première mondiale aura lieu au 81e Festival international du film de Venise avant sa sortie en salles limitée le 20 septembre, suivie d'une diffusion sur Apple TV+ le 27 septembre.est uneoù deux fixeurs professionnels sont affectés au même travail : dissimuler un crime très médiatisé. Les deux loups solitaires sont ainsi obligés de travailler ensemble, dans une spirale vite incontrôlable d'une manière à laquelle aucun des deux ne s'attendaient.Le film est écrit et réalisé par Jon Watts, et produit par Grant Heslov, George Clooney, Brad Pitt entre autres.Brad et George ont même accepté de réduire leurs salaires afin de garantir que le film ne soit pas qu'une simple affaire de streaming. Sony a, de son côté, en charge la distribution mondiale en salles.Apres lede Martin Scorsese et lede Ridley Scott, il s’agit là probablement d’une ultime tentative d’Apple d’apparaitre au firmament du box-office US et mondial.. A ses côtés, on pourra découvrir Casey Affleck (Cobby), Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow et enfin Ron Perlman.raconte l’histoire d’un(avec un politicien corrompu et de l'argent sale). Les deux protagonistes vont alors plonger dans le chaos, poursuivis non seulement par la police mais aussi par différents gangs et autres tueurs. Dans leur fuite, ils arrivent à convaincre(Hong Chau) de se joindre à eux, dans le tumulte de cette course effrénée. Ils devront alors mettre leurs différences de côté et travailler ensemble pour parvenir à s’échapper.. Ainsi, Odie Henderson pour leindique qu’il. Le réalisateur n’est pas épargné,Même son de cloche du côté de Ty Burr pour le, où. Pour lui, le film n’est que. Sur Rotten Tomatoes, un ensemble de 95 critiques n’a donné qu’un bien maigre Tomatometer de 42%.