L'incroyable thriller d'Alfonso Cuarón avec Cate Blanchett et Kevin Kline, bientôt sur Apple TV+

Un disclaimer qui fait peur...

toute ressemblance avec un personnage vivant ou mort ne serait pas un coïncidence !

Ne pas lire si vous voulez ne rien savoir

La célèbre journaliste Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu'elle reçoit un roman d'un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu'elle est maintenant le personnage principal d'une histoire qui révèle ses secrets les plus sombres et menace de détruire sa famille.



Alors que Catherine fait la course pour découvrir la véritable identité de l'écrivain, elle est obligée de faire face à son passé avant qu'il ne détruise sa vie et ses relations avec son mari Robert (Baron Cohen) et son fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

C'est en effet l'une de ses séries les plus ambitieuses du moment qui va arriver le mois prochain,+. Délivrée en sept parties,est passée entre les mains savantes d', réalisateur aux multiples Oscar. Pour incarner les personnages de ce thriller psychologique, ce sotn deux autres acteurs oscarisés -Cate Blanchett et Kevin Kline.Il s'agit de l'une des rares séries à avoir été projetée pour les critiques bien avant sa sortie publique, ces derniers ont d'ailleurs indiqué la nécessité d'éviter tout spoiler possible pour en profiter pleinement.En attendant,, que l'on peut voir sans se dévoiler l'intrigue et bien sûr le dénouement, avec pour tout avertissement (disclaimer en anglais justement) :