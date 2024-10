Les Simpson : le dernier épisode est fou, et il a été écrit par une IA

Un épisode trompeur pour le début de la saison 36

Des scènes marquantes et une parodie des séries cultes

Attention, spoilers (on vous aura prévenus !)

Où et comment voir Les Simpson en France ?

Ce lundi, les fans de longue date des Simpson ont donc été pris de court lors de la diffusion du premier épisode de la saison 36, intitulé Bart’s Birthday., avec une animation dirigée par une version cartoon de Conan O’Brien, ancien scénariste de la série.Dès les premières minutes, il était annoncé que la célèbre série animée touchait à sa fin,. Beaucoup ont partagé leur surprise, croyant véritablement assister à la fin des aventures de la famille la plus célèbre de Springfield, après plus de 30 ans de diffusion ininterrompue.Le plus fort dans tout ça est que. Les réseaux sociaux, notamment X, ont été inondés de commentaires, certains exprimant leur tristesse, d’autres leur incrédulité face à cette annonce inattendue.L’épisode comportait des moments forts, comme la mort de M. Burns, la fermeture du bar de Moe et la retraite du Principal Skinner. Ces événements marquants étaient présentés comme des moments-clés du final de la série, mais ils se sont finalement révélés être des scènes imaginées par une IA. L’intelligence artificielle s’étaitpour créer ces scènes. Le point culminant de l’épisode a lieu lorsque Bart fête enfin son 11e anniversaire, un événement symbolique puisqu’il n’avait jamais vieilli depuis le début de la série. Heureusement, il s’agit d’une illusion, et tout revient à la normale à la fin de l’épisode.Cette confusion orchestrée et les clins d’œil à d’autres séries populaires ont été bien reçus par les spectateurs,Cette utilisation de l’IA montre une fois de plus que, aux modes et aux nouvelles technologies , ce qui est certainement une des raisons de leur longévité exceptionnelle.Pour les fans français des Simpson , plusieurs options s’offrent à eux pour suivre les nouvelles saisons., qui propose également l’intégralité des saisons précédentes. Pour accéder à la saison 36, il faudra patienter jusqu’à l’été 2025, lorsque cette nouvelle saison sera mise en ligne.En plus de Disney+, certaines chaînes françaises,, diffusent régulièrement des épisodes des premières saisons.