Friends fête ses 30 ans : trois anecdotes sur le vrai geek de la série !

Chandler aurait adoré Mac4Ever !

geek

Trois épisodes à revoir absolument !

The One with the List

The One with Barry and Mindy’s Wedding

The One with the Embryos

transponster

Tout revoir, encore et encore

Chandler, le personnage, nous a offert des moments hilarants avec son métier incompris et son amour pour les gadgets de l’époque. Sa disparition, il y a moins d’un an, nous rappelle combien il a marqué la série avec son humour unique et son charme de dingue. On vous propose ci-dessous trois anecdotes trèssur Chandler !Dans cet épisode, Chandler et tout content devant son nouvel ordinateur, un modèle haut de gamme pour 1994, doté d’un processeur 486SL à 25 MHz et de 12 Mo de RAM. Son enthousiasme tourne court quand il rencontre des problèmes pour imprimer. Après de nombreux essais infructueux, il ferme brusquement l’ordinateur et, comme par magie, l’impression démarre. Sauf que très clairement, ça n’est pas le moment… Vous vous souvenez pourquoi ?Dans cet épisode,. Il entame une conversation avec une personne qu’il pense être une inconnue. Mais lors de leur rencontre, il découvre avec stupeur qu’il s’agit de Janice, son ex-petite amie, connue pour son rire agaçant. Ce quiproquo met en avant l’un des premiers usages des rencontres en ligne dans une sitcom, à une époque où Internet commençait tout juste à s’intégrer dans le quotidien des gens.Dans cet épisode, Ross organise un quiz entre les garçons et les filles pour déterminer qui connaît le mieux les autres. Lorsqu’il demande à Rachel et Monica de décrire, elles sont complètement perdues. Rachel s’embrouille en disant qu’il fait quelque chose avec des chiffres, et Monica tente de sauver la situation en inventant le mot. Finalement, on apprend dans la série qu’(punaise on dirait un métier dans Severance ), un titre volontairement obscur et incompréhensible. Vous vous souvenez quel était l’enjeu de ce quiz ? Le hurlement de Monica résonne encore dans mon crâne…C’est le moment de vous demander : quels ont été vos épisodes préférés de Friends ?J’espère que je ne suis pas le seul pour qui c’est le Tatou de Hanouka ! Pour info l'intégrale de Friends est disponible sur la plateforme MAX