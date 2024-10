Quel film fait un carton sur Apple TV + ?

Un disclaimer qui fait peur...

Disclaimer

Disclaimer

toute ressemblance avec un personnage vivant ou mort ne serait pas un coïncidence !

Ne pas lire si vous voulez ne rien savoir

La célèbre journaliste Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorsqu'elle reçoit un roman d'un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu'elle est maintenant le personnage principal d'une histoire qui révèle ses secrets les plus sombres et menace de détruire sa famille.



Alors que Catherine fait la course pour découvrir la véritable identité de l'écrivain, elle est obligée de faire face à son passé avant qu'il ne détruise sa vie et ses relations avec son mari Robert (Baron Cohen) et son fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

Shrinking Saison 2

Shrinking

Wolfs est un carton !

Wolfs

Wolfs

En effet, mené par, Voici que déboule dans nos Apple TV la nouvelle série événement de la rentrée :. C'est l'une de ses séries. Délivrée en sept parties,est passée entre les mains savantes d', réalisateur aux multiples Oscar. Pour incarner les personnages de ce thriller psychologique, ce sont deux autres acteurs oscarisés -Cate Blanchett et Kevin Kline.Il s'agit de l'une des rares séries à avoir été projetée pour les critiques bien avant sa sortie publique, ces derniers ont d'ailleurs indiqué la nécessité d'éviter tout spoiler possible pour en profiter pleinement. Pour faire patienter,, que l'on peut toujours voir sans dévoiler l'intrigue et bien sûr le dénouement, avec pour tout avertissement (disclaimer en anglais justement) :Dans le même temps,, la suite des aventures de Jason Segel et Harrison Ford. Si la première mondiale sera révélée le 16 octobre prochain (avec les deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire, tous les mercredis jusqu'au 25 décembre 2024), Cupertino n’a pas manqué l’occasion deOutre Jason Segel et Harrison Ford, étaient aussi présents Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell, Ted McGinley et le co-créateur et producteur exécutif Bill Lawrence.La série suivra toujours. Ignorant sa formation et son éthique, il apporte d'énormes changements tumultueux à la vie des gens... y compris la sienne.Sorti le 27 septembre,-le film de Jon Watts, avec Brad Pitt et George Clooney- a connu. Après quelques déboires, notamment par rapport à sa sortie en salles (enfin son absence), il s’agit d’un vrai blockbuster.Apple ne publie pas de chiffres d'audience pour Apple TV+. Mais d’après Deadline . Apparemment, il aurait un franc succès en Australie, au Brésil, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans l'ensemble, il se murmure qu’il aurait battu "The Instigators", avec Matt Damon et Casey Affleck.est uneoù deux nettoyeurs professionnels sont affectés sur la même affaire. Les deux loups solitaires sont ainsi obligés de travailler ensemble, dans une spirale vite incontrôlable d'une manière à laquelle aucun des deux ne s'attendaient vraiment. Chaque seconde est une péripétie : les deux hommes s’entendront-ils à la fin ?