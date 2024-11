Une saison 4 pour Mythic Quest et un spin-off !

Synopsis de la saison 4 de Mythic Quest

Side Quest, la série dérivée

Side Quest

Mere Mortals

Pour cette nouvelle saison, l’équipe d’employés de Mythic Quest comprendra toujours Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis, et Naomi Ekperigin. Ces derniers continueront deCette saison explore encore une fois. Deux épisodes seront disponibles immédiatement, puis les épisodes sortiront chaque semaine jusqu’au 26 mars, complétant une saison de 10 épisodes.: les abonnés d'Apple TV+ vont pouvoir visionnerLes quatre épisodes se veulent une extension de l'univers du show principal, et se concentreront sur les histoires des employés, des joueurs, et des fans de Mythic Quest. Chacun des épisodes mettront l'accent sur certains des personnages et des situations bien précises. Le casting de chaque épisode devrait varier mais Rob McElhenney sera également présent, mais peut-être sous une forme différente (il pourrait bien être le narrateur ?).