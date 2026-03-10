Le Fire TV Stick 4K en vente flash à -40% : une alternative économique à l'Apple TV !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Une promotion des Ventes Flash de Printemps permet aujourd'hui de profiter d'une importante réduction sur le Fire TV Stick 4K Max. Efficace et réactif, il s'agit d'une alternative économique à l'Apple TV pour rendre connectée une TV qui est dépourvue du système adéquat, ou dont le système vieillissant est devenu trop lent.
Amazon a renouvelé son Fire TV Stick 4K Max en lui offrant pour cette génération un processeur quadricœur cadencé à 2 GHz, du Wi-Fi 6E, la prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et du son Dolby Atmos, ainsi que 16 Go de stockage intégré et la nouvelle télécommande vocale Alexa
Fire TV Stick 4K Max
Dès 48€
Ecran Dynamiqueafin d'afficher plus de 2 000 œuvres d'art (sans abonnement), mais également de consulter des informations, comme un calendrier, des rappels, des notes, de laisser des messages aux membres de la famille, de contrôler la domotique, ou d'écouter de la musique via Amazon Music et Spotify.