Le premier teaser d’Harry Potter version HBO est sorti

Le projet Harry Potter en format série passe enfin la seconde

Un casting entre valeurs sûres et visages neufs

Une production calibrée

Une sortie pour Noël 2026

On en dit quoi ?



Le recyclage de licence est devenu le sport national des plateformes, mais ici, HBO semble mettre les moyens pour éviter l'effet copier-coller. Le casting est solide, même si passer après Alan Rickman ou Maggie Smith sera un calvaire pour les nouveaux venus.



Techniquement, le duo Gardiner-Mylod rassure sur la qualité de l'écriture. Reste une question : les spectateurs ont-ils vraiment envie de revoir la même histoire pendant dix ans alors que les films originaux sont encore dans toutes les mémoires ? On attend de voir si la magie opère encore.

HBO vient de mettre en ligne les premières images de cette production qui prévoit d’(en réalité il y aurait en fait sept saisons prévues, donc quelques pauses à prévoir). Si l’esthétique globale semble marcher dans les pas des films, quelques changements notables pointent le bout de leur nez.Le teaser permet de re-découvrir le. Dominic McLaughlin incarne un Harry Potter assez classique, lunettes rondes et cicatrice à l’appui, tandis qu’Alastair Stout (Ron) et Arabella Stanton (Hermione) complètent l'équipe. On notera que les acteurs paraissent déjà un peu plus âgés que dans les premiers films de l'époque. Chez les adultes, HBO sort l'artillerie lourde. John Lithgow campe un Dumbledore traditionnel sous une barbe imposante. Paapa Essiedu reprend le rôle de Severus Rogue avec une allure particulièrement menaçante.La bonne surprise vient de, dont la bonhomie naturelle semble déjà coller parfaitement au personnage. On aperçoit aussi Janet McTeer en McGonagall et Lox Pratt en Drago Malefoy, ce dernier arborant un style plus agressif et moins enfantin que son prédécesseur.Derrière la caméra, Warner a confié les rênes à, tous deux issus de l'écurie Succession. Ce choix n'est pas anodin car l'objectif est d'injecter une dimension plus mature et politique à l'univers des sorciers. La musique est signée Hans Zimmer, qui délaisse les envolées de John Williams pour quelque chose de plus organique et orchestral.Techniquement, le format série permettra d'jusqu'ici ignorés par le cinéma, comme l'esprit frappeur Peeves ou des détails précis sur les cours d'herbologie. Les effets visuels misent sur un Poudlard plus vaste, utilisant probablement des technologies de production virtuelle pour une meilleure immersion.Prévue initialement pour 2027, la série arrivera finalement. Ce changement de calendrier montre l'urgence pour Warner Bros. Discovery de stabiliser son catalogue avec des licences fortes. Chaque saison comptera environ huit épisodes, un format qui devrait permettre d'explorer chaque chapitre des livres avec une bonne précision, sans les raccourcis inhérents au format long-métrage.